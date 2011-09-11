ورود 40 دستگاه اتوبوس جدید به خط 7 اتوبوسهای تندرو

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان سنندجی با بیان این که 40 دستگاه اتوبوس اسکانیا وارد خط 7 شده تا ضمن تقویت و افزایش ظرفیت خط ، سطح خدمات رسانی نیز همزمان با آغاز مهرماه و بازگشایی مدارس ارتقا داده شود گفت:کرایه این بخش از مسیر 100 تومان است که از شهروندان تقاضا می شوند برای پرداخت کرایه از کارت خوان استفاده کنند تا زمان توقف اتوبوس ها کاهش یابد و شاهد کاهش زمان سفر و افزایش سرعت اتوبوس ها باشیم .

سنندجی تصریح کرد: به زودی و پیش از آغاز مهرماه 50 دستگاه اتوبوس دوکابین راست در نیز برای تقویت خط و ارتقای سطح خدمات رسانی وارد خط 2 سامانه اتوبوس های BRT می شود تا از میدان آزادی تا پایانه خاوران امکان خدمات رسانی بهتر به شهروندان فراهم شود.

وی با بیان این که همچنین 150 دستگاه اتوبوس دوکابین چپ در نیز در حال ورود و آماده سازی قرار دارد گفت : در تلاشیم که 150 دستگاه اتوبوس دوکابین چپ در را تا مهرماه وارد خطوط 1،10 و 3 اتوبوس های تندرو کنیم و با توجه به این که خط 1 اتوبوس های BRT مسافران بسیار زیادی دارد ، تمامی اتوبوس های این خط را دو کابین کرده تا ظرفیت جابه جایی در این مسیر افزایش یابد.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ابراز امیدواری کرد که در مهرماه امسال با به کارگیری تمام ظرفیت و امکانات ، اتوبوسرانی بتواند بهتر از سال های گذشته و با ظرفیت بیشتر به شهروندان خدمات رسانی کرده و بخش قابل توجهی از سفرهای شهری را تحت پوشش قرار دهد.