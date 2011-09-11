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۲۰ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۱۷

جمع آوری کمکهای مردمی برای سومالی از طریق مساجد

جمع آوری کمکهای مردمی برای سومالی از طریق مساجد

پیرو فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم کمک به مردم قحطی زده سومالی، مساجد تهران اقدام به جمع آوری کمکهای مردمی کرده‏اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم کمک به مردم قحطی زده سومالی، مساجد تهران به فرمان ولی امر مسلمین لبیک گفته و نسبت به جمع آوری کمکهای مردمی اهتمام نموده‎‏اند.

بنابر گزارشات واصله از دفاتر هفده‎گانه مرکز رسیدگی به امور مساجد در استان تهران، علاوه بر صدها کامیون حاوی کمکهای غیرنقدی شامل برنج و مابقی مایحتاج قحطی زدگان، کمکهای نقدی به مبلغ 000/000/620/24 ریال تا پانزدهم شهریور در مساجد تهران جمع اوری شده است .

این کمکها از طریق سازمان هلال احمر و کمیته امداد امام خمینی(ره) برای مردم قحطی زده سومالی ارسال شده است.

کد مطلب 1404544

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