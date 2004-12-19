قيمت هر شانه تخم مرغ تا دو هزار تومان افزايش يافت

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ،آمار منتشر شده توسط بانك مركزي درباره قيمت خرده فروشي برخي از مواد خوراكي در تهران در هفته منتهي به بيست و هفتم آذرماه نشان مي دهد كه قيمت لبنيات نسبت به هفته قبل اگر چه تغيير مهمي نداشت اما قيمت تخم مرغ با افزايش مواجه بود .

آمار منتشره شده در اين باره حاكي است كه قيمت ماست پاستوريزه 7/1 درصد بالارفت اما بهاي پنير غير پاستوريزه 4/0 درصد پايين آمد و قيمت سايراقلام گروه لبنيات نيز تغييري نداشت .

برخلاف ماست ، قيمت تخم مرغ با رشد قابل توجهي روبرو بود به طوري كه در هفته گذشته قيمت هر شانه تخم مرغ 15200 تا 20 هزار ريال معامله شد .

در اين هفته قيمت برنج داخله درجه يك ، ثابت بود و بهاي برنج وارداتي تايلندي 5/0 درصد بالارفت اما قيمت ساير انواع برنج 1/0 تا 3/0 درصد كاهش يافت .

در ميان حبوبات نيز قيمت لپه ، نخود و چشم بلبلي پايين آمد ولي بهاي ساير اقلام تغيير محسوسي نداشت به طوري كه خواربار فروشي هاي مستقر در ميادين زير نظر شهرداري ها اقلام حبوب را حدودا كيلويي 1180 تا 2110 ريال پايين تر از بهاي انواع مشابه در فروشگاههاي سطح شهر مي فروختند .

گزارش بانك مركزي نشان مي دهد كه در گروه حبوب بهاي عدس و لوبيا قرمز تغييري نداشت و قيمت لوبيا چيتي و لوبيا سفيد به ترتيب 2/0 درصد و 7/0 درصد افزايش يافت ولي بهاي ساير اقلام 4/0 درصد تا 3/2 درصد كاهش داشت .

متوسط قيمت ميوه ، در ميادين زير نظر شهرداري ها اقلام ميوه و سبزي تازه را كه به جز انواع سيب لبنان كه كيفيت مناسبي داشت به نرخ هاي سازمان ميادين ميوه و تره بار شهرداري تهران مي فروختند همچنين در اين ميادين گوجه فرنگي و لوبيا سبز عرضه نشد و فروش انار و انگور نيز بسيار محدود بود .

در گروه ميوه هاي تازه قيمت نارنگي 5/4 درصد و ليموترش 3/4 درصد پايين آمد ولي بهاي ساير اقلام 4/2 الي 9/20 درصد بالا رفت . درگروه سبزي هاي تازه قيمت سبزي هاي برگي ثابت بود و بهاي ساير اقلام 6/1 درصد تا 8/28 درصد افزايش نشان مي دهد .

همچنين در اين هفته قيمت انواع گوشت قرمز تغيير قابل ملاحظه اي نداشت اما بهاي گوشت گوسفندي ارايه شده در ميادين زير نظر شهرداري ها به علت كيفيت بهتر نسبت به گوشت قصابي هاي سطح شهر بالاتر بود برهمين اساس بهاي گوشت گاو و گوساله 3/0 درصد بالارفت اما قيمت گوشت مرغ 8/0 درصد پايين آمد .









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