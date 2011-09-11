واکنش ارشاد گلستان به یک گزارش

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان در نامه ای به انتشار مطلبی در صفحه استانی خبرگزاری مهر مورخه 12 شهریورماه سال جاری با عنوان " گلستان 17 روزنامه کشوری دارد؛ روزنامه نگاران بیمه ندارند" واکنش نشان داد و درباره مصاحبه با مدیر اجرایی خانه مطبوعات اعلام کرد این استان فاقد خانه مطبوعات رسمی و قانونی است.

در این نامه آمده است: "انتشار خبری یکسویه و سراسر کذب که به نوعی ایجاد تحریک و اختلاف میان اقشار رسانه ای استان و تشویش اذهان عمومی شده، ضمن تذکر به آن رسانه مقتضی است نسبت به اصلاح خبر اقدام مقتضی به عمل آورده در غیر این صورت تبعات قانونی برعهده شما خواهد بود".

توضیحات مهر

طبق اساسنامه خانه مطبوعات، انتخاب مدیر اجرایی خانه مطبوعات برعهده هیئت مدیره این خانه است که خانه مطبوعات گلستان نیز در جلسه دوسال قبل اعضای شورای مرکزی را به وسیله مجمع عمومی انتخاب کرده و در اولین جلسه هیئت مدیره خانه مطبوعات اعم از رئیس نایب رئیس، منشی و مدیر اجرایی انتخاب شدند.

همچنین بر اساس ماده 31 اساسنامه جدید قانون مطبوعات هیئت مدیره مکلف است برای مدیریت اجرایی خانه و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیئت مدیره از بین خود و یا اعضای خانه برای مدت سه سال یکنفر را به مدیریت اجرایی خانه انتخاب کند که در اساسنامه قبلی مدت انتخاب دو سال بود.

بر اساس انتخابات دو سال قبل خانه مطبوعات گلستان، اعضای هیئت مدیره خانه یا انتخابات مجمع عمومی معرفی شد و در این بین ناصر مهمینی رئیس، عبدالسلام مهمینی عضو، هاشم موسوی نایب رئیس، جمشید نیرومند منشی، روح الله کلانتری مدیر اجرایی خانه مطبوعات و ... تعیین شدند.

همچنین روزنامه نگارانی که در گزارش " گلستان 17 روزنامه کشور دارد" با آنها مصاحبه شده از فعالان عرصه اطلاع رسانی در گلستان هستند که دارای بیش از 20 سال سال فعالیت در این حوزه هستند و یکی از آنها خود صاحب نشریه و روزنامه است.

خبرگزاری مهر، در بیان مسائل و مشکلات با داشتن مستندات اقدام به انعکاس می کند و تمامی مطالب از سوی مصاحبه شوندگان بیان شده و خبرگزاری مهر بدون اعمال سلیقه تنها یه انعکاس مشکلات پرداخته است.