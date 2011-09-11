به گزارش خبرگزاری مهر، مراکز خرید و معابر پایتخت در واپسین روزهای شهریور ماه شاهد حضور پدر و مادرها به همراه فرزندانشان جهت تهیه کتب درسی، ملزومات تحصیلی و سایر وسایل دانش‌آموزی است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران که مسئولیت ستاد مرکزی مهر پایتخت را به منظور هدایت مهر ماه بر عهده دارد، اعلام کرد: ستاد مهر نه تنها ترافیک روزهای ابتدایی مهر ماه را کنترل می‌کند بلکه از این فرصت به منظور انجام هماهنگی‌های لازم در جهت سامان بخشی به ترافیک روزهای انتهایی شهریور ماه استفاده خواهد شد.

مهندس سید جعفر تشکری هاشمی از ستاد مهر به عنوان مدلی موفق در زمینه مدیریت هماهنگ ترافیک نام برد و اظهار کرد: در چارچوب این ستاد بیش از 20 مجموعه در داخل و خارج مجموعه مدیریت شهری مشارکت دارند و هر یک با هماهنگی کامل با همدیگر مسئولیت‌های مربوط به خود را انجام می‌دهند.

وی با تأکید بر این که امسال ششمین سال است که ستاد مهر با تدبیر شهردار محترم تهران در معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تشکیل می‌شود، تصریح کرد: با توجه به افزایش 25 درصدی ترافیک آغاز مهر ماه، هر سال شاهد هماهنگی بهتر و بیشتر دستگاه‌های اجرایی عضو ستاد مهر و عملکرد هماهنگ‌تر این ستاد هستیم.

معاون شهردار تهران در حوزه حمل و نقل و ترافیک در ادامه از هماهنگی کامل با پلیس راهنمایی و رانندگی در زمینه اجرای طرح‌های ترافیکی ازجمله پروژه‌هایی که در قالب ستاد مهر پیش‌بینی شده خبر داد و هم زمان رییس پلیس راهور تهران بزرگ نیز بر هماهنگی کامل با معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تأکید کرد.

سردار حسین رحیمی افزایش ترافیک تهران از آغاز مهر ماه را 25 تا 30 درصد پیش‌بینی کرد و گفت: در هفته نخست مهر ماه محدوده طرح ترافیک و محدوده طرح زوج و فرد چه از طریق سیستم کنترل مکانیزه و چه از طریق نیروهای راهنمایی و رانندگی با جدیت بیشتری کنترل خواهد شد.

وی از ممنوعیت تردد موتورسیکلت، کامیون و اتوبوس در تونل‌های شهری خبر داد و اعلام کرد در هیچ نقطه‌ای از دنیا تونل محل تردد موتورسیکلت و خودروی سنگین نیست و ماموران پلیس با استقرار در ورودی و خروجی تونل¬ها با متخلفان برخورد می کنند.

رییس پلیس راهور تهران بزرگ اولیای دانش آموزان را به استفاده از سرویس‌های مورد تایید مدارس جهت ایاب و ذهاب فرزاندانشان توصیه کرد و افزود: استفاده پدر و مادرها از خودروی شخصی برای رساندن دانش آموزان و بازگرداندن آن‌ها یکی از عمده‌ترین عوامل افزایش ترافیک هفته نخست مهر است.

گفتنی است ساز و کار اجرایی ستاد مهر از هفته‌های پیش در معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران پیش‌بینی شده و هفته گذشته نخستین جلسه مشترک این ستاد با حضور نمایندگان دستگاه‌های عضو برگزار شد.