ادیان و فرهنگهای آسیایی در اعتلای ارزشهای متعالی جهان نقش دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در سخنرانی افتتاحیه کنفرانس بین المللی گفتگوی ادیان و فرهنگهای آسیایی که یکشنبه 20 شهریورماه در تهران برگزار شد گفت: در هزاره سوم نقش و موقعیت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی کشورهای آسیایی به گونه ای تحسین برانگیز در عرصه های مختلف تغییر یافته است، قاره آسیا بیش از هر زمان دیگری در عرصه روابط بین الملل نقش ایفا می کند.

وی افزود: امروزه بدون حضور آسیا نمی توان هیچ گره ای از گره های جهانی را گشود. در گذشته برخی کشورها با سوء استفاده از قدرت، علم و فرهنگ خود سایر ملل را استعمار و ثروتهای مادی و معنوی آنها را غارت می کردند اما امروز کشورهای آسیایی با افزایش اقتدار خود در جهت رشد، توسعه و پیشرفت جوامع بشری گام برمی دارند.

ابوترابی با اشاره به اینکه امروز ادیان و فرهنگهای متنوع آسیایی جوامع دیگر جهان را تحت تأثیر خود قرار داده اند گفت: ادیان و فرهنگهای آسیایی نقش مهمی در گسترش تساهل و دوستی دارند.

وی تأکید کرد: هیچ مسئله مهمی در جهان بدون آسیا امکان پذیر نیست. حضور پررنگ و قدرتمند و تأثیرگذار فرهنگها و ادیان آسیایی در قالب مساجد، کلیساها و معابد و همچنین جشنها و مراسم و آیینها به نمایش گذاشته شده است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در آستانه هزاره سوم که هزاره آسیا تلقی می شود باید به بازتولید فرهنگهای آسیایی و تلاشهای سازمان یافته برای تحکیم پیوندهای درونی این تمدن بزرگ با توجه به عناصر سازنده سایر تمدنها که بی تردید ریشه در آسیا دارند توجه کرد تا به رشد، اعتلا و گسترش ارزشهای متعالی در سطح جهان کمک کنیم.

حجت الاسلام ابوترابی یادآور شد: این گام بلند نقش محوری در گسترش صلح و تحکیم ارکان امنیت و افول تنازعات سیاسی خواهد داشت. چرا که این دنیا تهی از اخلاق و آلودگی های حاکمان غرب بود که جنگ را بر جوامع بشری تحمیل کرد.