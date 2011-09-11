صعود تیم شهرداری به یک چهارم نهایی مسابقات خواهرخوانده های اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دور مرحله مقدماتی مسابقات والیبال نشسته اولین دوره رقابتهای ورزشی جانبازان و معلولان شهرهای خواهرخوانده اصفهان شب گذشته پیگیری شد.

در دو بازی دیشب که از ساعت ۱۸ و 30 دقیقه و ۲۰ در سالن ملت آغاز شد به ترتیب تیمهای بنیاد شهید و ترکیه و تیمهای شهرداری اصفهان و عراق برابر هم قرار گرفتند. در هر دو رقابت تیمهای اصفهانی موفق به برتری سه بر صفر برابر حریفان خود شدند.

شهرداری اصفهان با این پیروزی به عنوان تیم اول راهی مرحله یک چهارم نهایی این رقابتها شد. بنیاد شهید نیز به عنوان تیم دوم راهی دور بعد شد.

در رقابتهای بانوان نیز فولاد ماهان سه بر صفر مالزی را شکست داد و شهرداری سه بر دو از سد هیئت جانبازان و معلولان گذشت. به این ترتیب بازی فینال این رقابتها بین فولاد ماهان و شهرداری اصفهان برگزار می شود.

اولین دوره مسابقات ورزشی جانبازان و معلولان شهرهای خواهرخوانده اصفهان از ۱۷ تا ۲۲ شهریور با حضور نمایندگان کشورهای رومانی، مالزی، عراق، ترکیه، روسیه و ایران در رشته های والیبال نشسته، تنیس روی میز و تیراندازی در اصفهان در حال برگزاری است.