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۲۰ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۱۴

اخبار کوتاه ورزشی البرز

اخبار کوتاه ورزشی البرز

کرج - خبرگزاری مهر: اخبار کوتاه ورزشی استان البرز در زمینه های کونگ فو و فوتبال را در زیر می خوانیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات کونگ فو انتخابی استان البرز جهت شرکت در مسابقات کشوری در شهرستان نظرآباد برگزار شد.

این مسابقات در سالن ورزشی فلق نظرآباد برگزار شد و 30 ورزشکار از سراسر استان در رده سنی بزرگسالان در این مسابقات حضور داشته و به رقابت پرداخته اند.

در پایان سعید صالحی در وزن 87+ کیلو و حامد سلیمی نسب در وزن 92+ کیلوگرم از شهرستان نظرآباد توانستند منتخب منتخبین استان البرز شوند و به مسابقات کشوری راه یابند.

درخشش فوتبال طالقان در مسابقات قهرمانی لیگ استان
 
فوتبالیستهای منتخب شهرستان طالقان در مسابقات قهرمانی لیگ استان البرز درخشیدند.
 
تیم فوتبال البرز شهرستان طالقان در برابر حریف خود تیم امید رزکان کرج صف آرایی کرد و این دو تیم با هم به رقابت پرداختند.
 
تیم فوتبال البرز شهرستان طالقان توانست در یک بازی منسجم در مقابل تیم امید رزکان کرج به پیروزی دست یابد.
 
تیم فوتبال البرز شهرستان طالقان با نتیجه 3 بر 2 تیم میزبان را شکست داد و به این ترتیب به اولین پیروزی خود دست یافت.
کد مطلب 1404610

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