به گزارش خبرنگار مهر، جلسه نهایی داوری این دوره از جایزه کتاب فصل شب گذشته با حضور تمام اعضای هیئت علمی آن برگزار شد.

این جایزه در هفدهمین دوره خود، مجموعاً 3559 عنوان کتاب منتشر شده در فصل بهار 90 را در گردونه داوری قرار داد که پس از پایان داوری مرحله اول که در 65 گروه و بر اساس رده‌بندی دیویی انجام شد 204 عنوان به مرحله نهایی راه یافت.

بر اساس اعلام در بخش ادبیات این دوره از جایزه «کتاب فصل» و در زیرشاخه ادبیات داستانی 175 اثر در گردونه داوری بود که از این میان 7 کتاب به مرحله نهایی داوری راه یافت، اما اعضای هیئت علمی این جایزه، هیچ اثری را حائز رتبه برگزیده یا شایسته تقدیر تشخیص ندادند.

در همین بخش و در زیرشاخه شعر هم 163 اثر داوری شد که از این میان 11 اثر به مرحله نهایی داوری راه یافت و از این میان 2 اثر مشترکاً برگزیده شده‌اند.

در همین حال، هفدهمین دوره جایزه کتاب فصل، در هر کدام از «بخش‌های تاریخ و نقد ادبی» و «متون قدیمی» یک اثر را به عنوان برگزیده انتخاب کرده است.

نتایج نهایی جایزه کتاب فصل حاکی است که در این دوره بیش از 40 عنوان کتاب به عنوان برگزیده یا شایسته تقدیر دست یافته‌اند. بیش از 30 عنوان از این کتاب‌ها حائز رتبه برگزیده و مابقی حائز عنوان تقدیری شده‌اند.

مراسم پایانی هفدهمین جایزه کتاب فصل ساعت 16 روز 17 مهر ماه در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری در تهران برگزار خواهد شد.