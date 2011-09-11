به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری ویژه برنامه عصر سوره بیداری اسلامی پیش از ظهر امروز یکشنبه 20 شهریورماه با حضور محمد حمزه زاده معاون هنری، علی قربانی رئیس مرکز محافل و جشنوارهها و حبیب ایل بیگی مدیر امور بینالملل حوزه هنری در گالری شماره یک خانه عکاسان برگزار شد.
در این نشست حمزهزاده با اشاره به پیگیری برنامههای حوزه در راستای ارتباط با مخاطبان عام در این باره اظهار کرد: برنامههای عصر سوره با هدف پاسخ به مخاطبان عام برگزار شد و مرکزی هنری مثل حوزه وظیفه خود را تولید نمونهها و آثار شاخصی میداند که معتقدیم بدون ارتباط با مخاطبان با استفاده به عرصه آوردن آنها به منظور مواجهه با هنرمندان و برخورد تولیدکننده و بهره مند شونده از آثار هنری به هدف اصلی خود نمیرسند.
وی افزود: ظرفیت خوبی که در جامعه برای استقبال از این برنامهها وجود دارد ما را در چند دوره برگزاری مراسم عصر سوره به میزبانی بیش از 25 هزار نفر مخاطب از برنامههای نمایشگاهی، نمایشی، کنسرتها و شبای خاطره مفتخر کرد که این امر وظیفه ما را سنگینتر میکند.
معاون هنری حوزه با تاکید بر ارتقاء سطح تبلیغات و اطلاع رسانی تصریح کرد: اگر سال گذشته همچون امروز تا این حد اطلاع رسانی صورت میگرفت شاهد مخاطبان بیشتری نیز بود و اکنون موضوع بیداری اسلامی را به عنوان مهمترین مسئله روز جهان اسلام در نظر گرفتهایم تا نخستین عکسالعملها و واکنشها در حوزه جنبشهای هنری صورت گرفته را نمایش دهیم.
وی خاطرنشان کرد: نیاز به هنر در جنبشهای بیداری اسلامی به شدت احساس میشود و تجربه انقلاب اسلامی در عرصه فرهنگ و هنر قابل ارایه به مردم مسلمان دیگر است و ما با اجلاسهایی که برگزار خواهیم کرد فضایی برای استقبال از این تجربهها را فراهم میکنیم.
حمزه زاده با اشاره به شاخههایی چون سینما، نمایش، ادبیات، موسیقی و تجسمی یادآور شد: ظرفیت خوبی برای ارتباط با مخاطبان با سلایق و گرایشهای متفاوت نسبت به این آثار دیده میشود و هنرمندان ایرانی نخستین کسانی بودند که تحت راهنماییها و فرمایشات امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری آثاری در خصوص بیداری اسلامی را تولید کردهاند که البته اینها در مقابل عظمت انقلابها ناچیز به حساب میآید. ما نیز هدف ارتقاء کمی و کیفی آثار را دنبال میکنیم تا به این طریق داشتههای انقلاب اسلامی را در وهله نخست به مردم ایران و در دومین مرحله به جهانیان منتقل کنیم.
در ادامه این نشست قربانی به تشریح جزئیات این برنامهها پرداخته و گفت: ساعت شروع برنامهها از 9 صبح با بازدید از گالریها آغاز میشود. شب شعر طنز "در حلقه رندان" نیز با موضوع "بیداری اسلامی" و قرائت قطعاتی در این رابطه در نخستین شب برگزار خواهد شد.
وی افزود: دومین روز نیز اجرای موسیقی توسط علیرضا عصار با آهنگسازی فواد حجازی را خواهیم داشت که او علاوه بر قطعات پیشین خود قطعههایی متناسب با برنامه ما نیز همچون اجرای شعرهای اقبال لاهوری را تولید کرده است.
قربانی با اشاره به برگزاری شبهای شعر در محوطه حوزه هنری به دعوت از شعرای کشورهای منطقه اشاره کرد و گفت: هر شب به نام یک یا دو کشور نامگذاری شده است و شب خاطره نیز در تالار سوره و همایش امواج بیداری در رابطه با گرامیداشت حرکت کاروان کشتی به غزه با حضور مهمانان خارجی چون میکائیل بایرام، ابوطالب مظفری از افغانستان و... برگزار خواهد شد.
نمایش فیلمهای "شکارچی شنبه" و "33 روز"
وی ادامه داد: چهار شب نیز نمایش فیلم سینمایی با حضور کارشناسان و برگزاری نشست نقد و بررسی را خواهیم داشت که از این بین آثاری چون "قلمرو بهشت"، "بیگانگان"، "شکارچی شنبه" و "33 روز" در تالار شماره 2 اندیشه به نمایش در خواهند آمد.
قربانی افزود: نمایشگاه کاریکاتور، گرافیک و نقاشی توسط هنرمندان مرکز هنرهای تجسمی در قالب بالغ بر 100 اثر در 3 گالری از ساعت 9 صبح تا 21 شب دایر خواهد بود و نمایشگاه عکسی از مبارزات کشورهای منطقه نیز در گالری شماره 1 به نمایش در خواهند آمد. همچنین نمایشگاه تابلو مقالات با هدف آگاه سازی مخاطب از روند انقلابهای منطقه متشکل از سخنان امام(ره) و رهبری در محوطه حوزه به نمایش درمیآید.
این کارشناس فرهنگی به پژوهش سیر تاریخی بیداری اسلامی اشاره کرد و افزود: مبداء این جریان از زمان سید جمال الدین اسدآبادی شناساییی شده و تا به امروز تا انقلاب اسلامی و بیداریهای اخیر به آن پرداختهایم که به شکل نمایشگاهی به طول 60 متر به نمایش در میآید.
وی همچنین به اجرای 4 نمایش خیابانی با عنوان "خیابان یک طرفه"، "محله نامبارک"، "پرواز با تاخیر" و "دعوت" به کارگردانی خیرالله تقیانی پور اشاره و درباره مراسم اختتامیه اظهار کرد: علاوه بر برنامههای مختلف در این مراسم از هنرمندان شاخصی که به تازگی در دوره بیداری اسلامی فعالیت داشتهاند نیز تقدیر به عمل خواهد آمد که به زودی اسامی آنها اعلام خواهد شد. همچنین بسته فرهنگی از تولیدات حوزه هنری شامل فیلمها، کتابها و محصولات دیگر در این 4 روز بین بازدیدکنندگان توزیع میشود.
ایلبیگی نیز به دعوت بیش از 500 مهمان خارجی اشاره کرد و گفت: اجلاس بیداری اسلامی را با حضور این مهمانان در مرکز همایشهای صدا و سیما خواهیم داشت و سایت مجله بیداری نیز در این روزها افتتاح خواهد شد. همچنین دفتر ادبیات بیداری حوزه فعالیتهای بسیاری خواهد داشت و مجموعههای فیلمهای مستندی در این رابطه نیز تهیه شده است.
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