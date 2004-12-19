پل ادواردز درگذشت

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر"، پل ادواردز كه در هنگام مرگ 81 ساله بود به علت سكته قلبي درگذدشت. دايره المعارفي كه ادواردز تدوين كرده بود براي اولين بار در سال 1967 منتشر شده بود و 500 محقق و فيلسوف در نگارش آن سهيم بودند كه پاره اي از آنها از برجسته ترين فيلسوفان قرن بيستم به حساب مي آيند. اين دايره المعارف در 8 مجلد و 1500 مدخل منتشر شده است. ادواردز كه استاد كالج بروكلين بود در تدوين دايره المعارف پل ادواردز سعي داشت به هيچ عنوان جامعيت اثرش كم رنگ نشود هرچند كه اين امر مناقشات بسياري در باب مدخلهاي اين دايره المعارف ايجاد كرد.

لازم به ذكر است كه بخشهايي از تعدادي از مدخلهاي اين دايره المعارف چون: فلسفه تاريخ و فلسفه دين به پارسي نيز ترجمه شده است.



