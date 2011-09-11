به گزارش خبرگزاری مهر، استانداران دو استان آردهان و قارص ترکیه در بازدید از منطقه آزاد ارس توسعه این منطقه و توانمندیهای آنرا فراتر از شنیده ها توصیف کرده و برای معرفی و تشویق حضور سرمایه گذاران کشورشان در این منطقه تجاری و صنعتی اعلام آمادگی کردند.

استاندار ایالت آردهان هدف از سفر به منطقه آزاد ارس را کسب اطلاعات کافی و بررسی امکانات موجود برای همکاری های تجاری و صنعتی اعلام کرد و افزود: منطقه آزاد ارس به منظور ایجاد مکانی جهت جذب سرمایه گذاری و توسعه اقتصاد و صنعت در شمال غرب ایران ایجاد شده و به جهت نزدیکی به استانهای آردهان و قارص مورد توجه برای توسعه همکاریهای اقتصادی است.

وی درخشان بودن آینده منطقه آزاد ارس را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: موقعیت استراتژیکی و قرارگیری در شاهراههای تجاری منطقه ای و بین المللی، منطقه آزاد ارس را در آینده نزدیک به یکی از قطب های سرمایه گذاری صنعتی و تجاری در منطقه مبدل خواهد کرد.

مصطفی تک من که علاوه بر عهده دار بودن استانداری ایالت آرداهان رئیس یکی از آژانس های توسعه ای ترکیه را نیز عهده دار است، در پاسخ به این سئوال خبرنگاران که منطقه آزاد ارس را چگونه به سرمایه گذاران ترکیه معرفی خواهید کرد، گفت: آنچه که دیده ایم فراهم بودن شرایط مناسب برای سرمایه گذاری در منطقه آزاد ارس بوده است و قطعا این اطلاعات را در اختیار سرمایه گذاران خواهیم گذاشت.

استاندار ایالت قارص نیز با بیان اینکه مشوق سرمایه گذاران برای حضور در منطقه آزاد ارس خواهیم بود، گفت: ترکیه همواره به دنبال ایجاد ارتباط اقتصادی و تجاری با ایران بوده و از مهم ترین اهداف این سفر تحکیم و تداوم ارتباط با استان های همجوار دو کشور است.

احمد کارا با اشاره به وجود امتیازهای ویژه برای سرمایه گذاران در مناطق آزاد، گفت: منطقه آزاد ارس نیز با توجه به ایجاد شرایط ویژه برای سرمایه گذاران از جمله حذف عوارض گمرکی و معافیت 20 ساله مالیات مکان مناسبی برای ایجاد ارتباطی دیگر در زمینه های صنعتی و تجاری بین دو کشور است.

وی گفت: در رابطه با ایجاد روابط تجاری و صنعتی با استاندار آذربایجان شرقی به توافق رسیده ایم و برداشت های خودمان را به تجار و بازرگانان ترکیه جهت سرمایه گذاری در منطقه آزاد ارس انتقال خواهیم داد.

این مقامات ترکیه ای بر استفاده مناسب از ظرفیت های تجاری دو طرف تاکید کرده و راه اندازی آژانس بین المللی همکاری های اقتصادی بین شمال ترکیه و شمالغرب ایران را موثرترین راه برای گسترش روابط اقتصادی و بازرگانی اعلام کردند.

در ادامه این بازدید همچنین معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ارس اظهار داشت: نظر مثبت استانداران ترک نسبت به ارس راهگشای سیاست های روابط تجاری و صنعتی مناطق هم مرز دو کشور خواهد بود.

وی اضافه کرد: این سفر با رویکرد معرفی توانمندیهای منطقه آزاد ارس به استانداران استان های همجوار کشور با ترکیه ترتیب داده شد که نتایج قابل قبولی داشت.

ایرج حاتمی با مثبت ارزیابی کردن نتایج بازدید استانداران ایالت های آردهان و قارص ترکیه اظهار داشت: توانمندیهای منطقه آزاد ارس را در این بازدید به این مقامات ترک معرفی کردیم که نتایج مثبت و قابل قبولی را در بر داشت.

حاتمی افزود: استانداران آردهان و قارص بعد از مشاهده امکانات و توانمندیهای منطقه آزاد ارس ابراز علاقمندی کردند که در آینده نزدیک سرمایه گذاران آزانس های توسعه ای از جمله آژانس آناتولی که استاندار آردهان ریاست آن را عهده دار است در منطقه آزاد ارس جهت سرمایه گذاری حضور یابند.

وی گفت: هم اکنون نیز سرمایه گذاران ترک در منطقه آزاد ارس در حال فعالیت های تولیدی و صنعتی هستند.

استانداران آردهان و قارص ترکیه در حاشیه نخستین همایش همکاری های اقتصادی استان های همجوار ایران و ترکیه در تبریز از منطقه آزاد ارس بازدید کرده و از نزدیک با فعالیت ها و توانمندیهای این منطقه آشنا شدند و در حاشیه این دیدار از فازهای صنعتی و اماکن تاریخی و تفرجی منطقه آزاد ارس بازدید کردند.