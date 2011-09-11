محمد یعقوبی که از یکشنبه 20 شهریورماه نمایش "زمستان 66" را در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر به صحنه می‌برد درباره اجرای مجدد این نمایش به خبرنگار مهر گفت: خیلی خوشحال هستم که این نمایش را مجددا به صحنه می‌برم. کسانی که هر از گاه در زمان تمرین نمایش به تماشای آن می‌نشستند ارتباط خوبی با نمایش برقرار کردند.



کارگردان نمایش‌های "زمستان 66"، "خشکسالی و دروغ" و "نوشتن در تاریکی" یادآور شد: این جذابیت تئاتر است که بازیگران نمایش عوض می‌شوند و تأثیر خود را روی اثری که پیش از این بازیگران دیگری در آن حضور داشتند می‌گذارند. طراحی صحنه "زمستان 66" هم نسبت به اجرای گذشته نمایش بسیار متفاوت است. طراحی صحنه یکی از جلوه‌های تئاتر است.



وی درباره تغییرات ایجاد شده در نمایشنامه "زمستان 66" گفت: تغییراتی داده‌ام که اگر کسی متن را بشناسد متوجه آن‌ها می‌شود. بعد از 15 سال شیوه‌های دیالوگ‌نویسی من تغییر کرده و این امر تأثیر خود را در بازنویسی متن گذاشته است. من با فرض اینکه در حال حاضر نمایشنامه را می‌نویسم بازنویسی را انجام داده‌ام و این در پس زمینه اثر وجود دارد.



نمایش "زمستان 66" با حضور بازیگرانی چون رویا افشار، علی سرابی، آیدا کیخایی، نوید محمدزاده و سعید زارعی ساعت 20 در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر اجرا می‌شود.