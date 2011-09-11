10 هزار کارگر در گلبهار از حمایت های کارگری برخوردار نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود دلاور صبح یکشنبه در جلسه کارگروه اشتغال در محل فرمانداری این شهرستان اظهار کرد: شرکت عمران گلبهار یکی ازمستعدترین نهادها برای ایجاد اشتغال است که توان کل اشتغال شهرستان چناران را دارد ولی متاسفانه 64نفر ایجاد شغل کرده است.

دلاور ادامه داد: ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی، پست، گاز، برق، شهرداری، تربیت بدنی، دخانیات و تعاون در شهرستان چناران عملکردشان در حوزه ایجاد اشتغال صفر و بسیارضعیف است که نسبت به تعهدات ایجاد اشتغال باید تلاش کنند.

وی بیان داشت: صنایع چناران یک هزار و 146مورد تعهد اشتغال دارد که 16درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که نیاز به همت بیشتراست.

در این جلسه معاون فرمانداری چناران اظهار داشت: مسئله اشتغال یک مسئله ملی است و نگاه توسعه ای باشد و اشتغال در حوزه شهرستان با وجود شهرک صنعتی و نزدیک به کلان شهر مشهد مورد اهمیت و توجه است.

حسن منصوری از ادارات خواست در ایجاد اشتغال تلاش کنند و در سامانه رصد ثبت نام کنند.

وی ادامه داد: چشم امید اشتغال شهرستان با توجه به عملکرد و اعطای تسهیلات به چند اداره همچون کمیته امداد جهادکشاورزی بهزیستی است و در آینده اسم کمیته امداد به خاطر ایجاد شغل تغییرخواهد کرد.