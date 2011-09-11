آغاز به کار ادارات آذربایجان غربی دیرتر از مدارس/ افتتاح 261 کلاس درس جدید

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده صبح یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش آذربایجان غربی ضمن تاکید بر برگزاری هرچه با شکوه تر برنامه های هفته مهر و غنا بخشی به این برنامه ها، اظهار داشت: باید با برگزاری برنامه منسجم و مدیریت اصولی، خاطره ای خوش از بازگشایی مدارس در اذهان دانش آموزان و خانواده های آنها باقی بماند.

وی خواستار برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی و هنری در مناطق محروم شهرها و روستاهای دور افتاده استان شد و اظهار داشت: مدیران دستگاههای اجرایی موظف به حضور در مدارس شهرها و روستاهای مختلف همزمان با اولین روز بازگشایی مدارس هستند.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه روز اول بازگشایی مدارس در کشور ما از اهمیت خاصی به لحاظ فرهنگی و اجتماعی برخوردار است، بیان داشت: شهرداریها باید با فضا سازی مناسب و رسیدگی به نظافت شهرها به ایجاد فضای شور و نشاط در این روزها کمک کنند.

جلال زاده همچنین دعوت از فرماندهان نظامی و انتظامی و خانواده معظم شهدا و همچنین چهره های شاخص استان در عرصه های ورزشی، فرهنگی و هنری را در برنامه های هفته مهر در استان مورد تاکید قرار داد و گفت: حضور چهره های شاخص ملی و بین المللی استان می تواند در ایجاد انگیزه مضاعف در دانش آموزان تاثیر گذار باشد.

افتتاح 261 کلاس درس جدید در آذربایجان غربی

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس آذربایجان غربی نیز در این جلسه با بیان اینکه همزمان با بازگشایی مدارس 261 کلاس درس در استان افتتاح می‌شود، افزود: این میزان کلاس درس با 300 میلیارد ریال اعتبار توسط این اداره با مشارکت خیرین مدرسه ‌ساز استان طی هفته اول مهر ماه امسال افتتاح می‌شوند.

فریبرز اسمعیل‌زاده با اشاره به تجلیل از خیرین مدرسه ‌ساز و خانواده آنها، بیان داشت: با توجه به اهمیت موضوع مشارکت خیرین مدرسه‌ساز روزی به نام تجهیز و نوسازی مدارس اختصاص یافته که در این روز از خیران مدرس ه‌ساز طی مراسمی در مدارسی خیریه تجلیل می‌شود.

کاشت 9000 نهال و گلدان گل در حیاط مدارس ارومیه

شهردار ارومیه هم در این جلسه با بیان اینکه همزمان با بازگشایی مدارس دو هزار گلدان گل به مدارس این شهر اهدا می ‌شود، ادامه داد: این تعداد گلدان به مناسبت تبریک بازگشایی مدارس به دانش ‌آموزان و آغاز مهری دوباره در مدارس ارومیه از سوی شورای اسلامی شهر و شهرداری ارومیه اهدا می‌شود.

علیرضا عصمت ‌پرست همچنین با اشاره به آمادگی شهرداری ارومیه برای کاشت نهال در مدارس ارومیه، بیان داشت: شهرداری ارومیه آمادگی لازم برای کاشت هفت هزار نهال در حیاط مدارس را داشته که برای این منظور از آبان ماه سالجاری در هر ماه یک‌ هزار نهال در حیاط مدارس به نام دانش ‌آموزان کاشته می شود.