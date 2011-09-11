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۲۰ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۴۶

برنامه نرم افزاری ویژه زائرین در اختیار پزشکان کاروان قرار می‌گیرد

برنامه نرم افزاری ویژه زائرین در اختیار پزشکان کاروان قرار می‌گیرد

مدیر امور استا‌نهای مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر گفت: در مراسم پایانی اولین کنگره سراسری پزشکی حج و زیارت، برنامه نرم افزاری ویژه زائرین در اختیار پزشکان کاروان قرار می‌گیرد.

ناصر چرخ ساز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در روزهای پایانی ماه جاری نخستین کنگره پزشکی حج  و زیارت برگزار می شود گفت: حضور تمامی پزشکان کاروان که در موسم تمتع به عربستان اعزام می شوند در این کنگره الزامی است.

وی افزود: این حضور در روند ارزیابی سالانه پزشکان و احتمال همکاریهای آتی این دسته از همکاران در فعالیتهای مرکز تأثیر مستقیم خواهد داشت.

وی با بیان این که حضور در این کنگره برای پزشکان دارای 18 امتیاز بازآموزی است یادآور شد: در پایان کنگره ضمن تحویل ساک پزشکان کاروان، برنامه نرم افزاری ویژه ثبت اطلاعات زائرین نیز تحویل می‌گردد.

کد مطلب 1404639

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