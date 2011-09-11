مدیر امور استا‌نهای مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر گفت: در مراسم پایانی اولین کنگره سراسری پزشکی حج و زیارت، برنامه نرم افزاری ویژه زائرین در اختیار پزشکان کاروان قرار می‌گیرد.