نشست جدید شورای حکام آژانس/ ضربه ای دیگر بر پیکر صهیونیستها

در این نشست که تا روز جمعه ادامه خواهد داشت برای اولین بار بطور جدی موضوع خاورمیانه عاری از سلاح های هسته ای مورد بررسی قرار می گیرد.

رژیم صهیونیستی تنها دارنده سلاح هسته ای در خاورمیانه است و مطرح شدن این موضوع در شورای حکام آژانس می تواند وضعیت این رژیم جعلی را بغرنج تر از گذشته کند.

از دیگر مواردی که قرار است در نشست شورای حکام مورد بررسی قرار گیرد امنیت نیروگاه های هسته ای ژاپن پس از زلزله و سونامی این کشور، فعالیت های هسته ای کره شمالی، بررسی پرونده سوریه و همچنین برنامه هسته ای صلح آمیز ایران خواهند بود.

ژاپن

ژاپن در ماه مارس سال جاری زلزله ای مهیب را تجربه کرد و به دنبال آن امواج سونامی به سواحل این کشور هجوم آوردند که در نتیجه آن نیروگاه فوکوشیما تعطیل شد. به گفته کارشناسان، کشورهای استفاده کننده از انرژی هسته ای برای ادامه فعالیت خود منتظر روشن شدن تکلیف امنیت نیروگاه فوکوشیما هستند.

به رغم گذشت چند ماه از فاجعه زلزله و سونامی ژاپن هنوز خبرهایی درباره وجود مسمومیت های هسته ای در این کشور منتشر می شود بر همین اساس در نشست فصلی شورای حکام بررسی امنیت هسته ای ژاپن یکی از مهمترین موارد خواهد بود.

کره شمالی

کره شمالی به رغم انجام فعالیت هسته ای گسترده و آزمایش موشک های هسته ای در گذشته، مدتی است که سخن از امکان آغاز دوباره مذاکرات شش جانبه و خلع سلاح هسته ای خود سخن می گوید بر همین اساس، اعضای شورای حکام در نظر دارند با بررسی شرایط موجود در کره شمالی امکان آغاز مذاکرات شش جانبه را مهیا کنند.

سوریه

رژیم صهیونیستی در سال 2008 میلادی به بهانه انجام فعالیت هسته ای توسط دمشق، منطقه ای را در سوریه بمباران کرد و پس از بازرسان آژانس بازرسیهایی را از این مکان انجام داده و گزارش هایی را نیز در این رابطه تهیه کردند که بررسی جدیدترین گزارش آژانس در این رابطه نیز از محورهای نشست شورای حکام خواهد بود.

ایران

در هفته گذشته آژانس بین المللی انرژی اتمی، گزارش جدیدی را در رابطه فعالت هسته ای صلح آمیز ایران منتشر کرد که این گزارش نیز همانند نمونه ای قبلی بر عدم انحراف فعالیت هسته ای ایران ازمسیر صلح آمیز تاکید داشت. بررسی گزارش جدید آژانس درباره ایران نیز یکی دیگر از محورهای نشستی خواهد بود که از فردا در وین آغاز شده و تا جمعه ادامه خواهد داشت.