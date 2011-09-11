گسترش اجتماع ناشران و محققان در پویایی جامعه تاثیرگذار است

علی فرهادی در حاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب البرز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشـت: فضای نمایشگاهی و جمع شدن ناشران و محققان در فضایی فرهنگی در جذب جوانان به فرهنگ مطالعه تاثیر دارد.

وی با بیان اینکه در این نمایشگاه افکار و آراء اندشمندان دیده می شود، تصریح کرد: کتابهای حوزه نیز باید در نوع خود مفید وارزنده باشند و باعث رشد و پیشرفت افکار و اندیشه ها شوند.

فرهادی، با تاکید برلزوم بازدید از نمایشگاههای کتاب گفت: در این نمایشگاهها باید کتابهای مورد نیاز علاقه مندان به معرض فروش و خریداری گذاشته شود و تا مدت زمان برگزاری نمایشگاه آینده حتماً خوانده شود.



فرهادی، ضمن تشکر از مسئولان و برگزار کنندگان دومین نمایشگاه کتاب البرز و ناشران ابراز امیدواری کرد با برپایی نمایشگاههایی در استان البرز گام های موثری در ترویج فرهنگ کتابخوانی برداشته شود.

دادستان کرج، گسترش گردهمایی ناشران و محققان در فضایی فرهنگی و افزون بر نمایشگاه کتاب را عاملی موثر در ایجاد تحرک بیشتر در جامعه توصیف کرد.



