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۲۰ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۱۳

دادستان کرج در گفتگو با مهر:

گسترش اجتماع ناشران و محققان در پویایی جامعه تاثیرگذار است

گسترش اجتماع ناشران و محققان در پویایی جامعه تاثیرگذار است

کرج - خبرگزاری مهر: دادستان کرج، گسترش گردهمایی ناشران و محققان در فضایی فرهنگی و افزون بر نمایشگاه کتاب را عاملی موثر در ایجاد تحرک بیشتر در جامعه توصیف کرد.

علی فرهادی در حاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب البرز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشـت: فضای نمایشگاهی و جمع شدن ناشران و محققان در فضایی فرهنگی در جذب جوانان به فرهنگ مطالعه تاثیر دارد.

وی با بیان اینکه در این نمایشگاه افکار و آراء اندشمندان دیده می شود، تصریح کرد: کتابهای حوزه نیز باید در نوع خود مفید وارزنده باشند و باعث رشد و پیشرفت افکار و اندیشه ها شوند.

فرهادی، با تاکید برلزوم بازدید از نمایشگاههای کتاب گفت: در این نمایشگاهها باید کتابهای مورد نیاز علاقه مندان به معرض فروش و خریداری گذاشته شود و تا مدت زمان برگزاری نمایشگاه آینده حتماً خوانده شود.

فرهادی، ضمن تشکر از مسئولان و برگزار کنندگان دومین نمایشگاه کتاب البرز و ناشران ابراز امیدواری کرد با برپایی نمایشگاههایی در استان البرز گام های موثری در ترویج فرهنگ کتابخوانی برداشته شود.

دادستان کرج، گسترش گردهمایی ناشران و محققان در فضایی فرهنگی و افزون بر نمایشگاه کتاب را عاملی موثر در ایجاد تحرک بیشتر در جامعه توصیف کرد.
 
 

کد مطلب 1404645

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