جشنواره رضوی عامل تحکیم پایه های محتوایی فرهنگ دینی است

محمدعلی جدیدالاسلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فرهنگ رضوی ریشه در اعتقادات مردم ایران دارد و جنبه روایی بصری عکس ها در این جشنواره بیشترین تاثیر را بر مخاطب دارد.



جدیدالاسلام با اشاره به پیشنیه غنی آذربایجان شرقی در هنر عکاسی به عنوان اولین خاستگاه این هنر در ایران افزود: تاکنون جشنواره های عکس با موضوعات متفاوت در این استان برگزار شده که در تعالی و رشد و بالندگی این هنر موثر بوده است.



به گفته وی، هنر عکاسی با توجه به شاخصه های منحصر بفرد خود لحظاتی را به تصویر می کشد که با هیچ زبان دیگری قابل تبیین نیست.

عضو شورای سیاستگذاری سومین جشنواره سراسری عکس رضوی همچنین تاکید کرد: فرهنگ، علم و هنر پایه ها و بنیان جامعه سالم است و تقویت این سه عامل می تواند از بروز ناهنجاریهای اجتماعی جلوگیری نماید.



محمدعلی جدیدالاسلام متولد 1331 تبریز بوده و از سال 1343 فعالیت در زمینه عکاسی را آغاز کرده است. وی همچنین رئیس انجمن عکاسی آذربایجان شرقی بود و در حال حاضر از عکاسان برجسته پرتره هنرمندان و فرهیختگان در کشور به شمار می رود.



سومین جشنواره سراسری عکس رضوی از سی و یکم شهریور تا سیزدهم مهرماه و آیین اختتامیه و معرفی نفرات برتر نیز چهارم مهرماه 1390 در تبریز برگزار می شود.

