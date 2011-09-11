شرکت فعال موسسه تحقیقات علوم دامی کشور در نمایشگاه علم تا عمل

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور با بیش از هفت طرح تحقیقاتی منتخب همراه با سایر دستاوردها به شکل فعال در دومین نمایشگاه و جشنواره علم تا عمل کشور شرکت داشت.

غرفه موسسه تحقیقات علوم دامی طی مدت برگزاری نمایشگاه مورد بازدید محققان، دانشجویان وعلاقمندان قرار گرفت و این افراد با فعالیتهای این موسسه آشنا شدند.

همچنین تعدادی از مسئولان ذیربط از این غرفه بازدید کردند و ضمن تشکر و قدردانی از فعالیت و عملکرد موسسه، پیشنهادات و نظرات خود را بیان کردند.

معاون محترم تحقیقاتی سازمان، استاندار البرز و استانداران قم، کرمان و تهران از جمله مسئولانی بودند که از غرفه موسسه تحقیقات علوم دامی کشور بازدید کردند.

بازدید معاون فناوری رئیس جمهور از غرفه موسسه تحقیقات علوم دامی

همچنین معاون فناوری رئیس جمهور از غرفه موسسه تحقیقات علوم دامی کشور و دستاوردهای آن بازدید و ضمن تشکر از عملکرد موسسه بر لزوم ایجاد شرکتهای دانش بنیان تاکید کرد.

اسکندری وزیر سابق جهاد کشاورزی نیز از غرفه دستاوردهای تحقیقاتی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور در دومین جشنواره و نمایشگاه ملی علم و عمل بازدید کرد.

وی ضمن بازدید و آشنایی با توانمندی های موسسه بر لزوم حفظ ذخایر ژنتیکی و همچنین لزوم تامین مالی پروژه های تحقیقاتی تاکید کرد.