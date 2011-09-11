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۲۰ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۱۸

هیئت پزشکی ورزشی البرز حائز رتبه سوم کشوری شد

هیئت پزشکی ورزشی البرز حائز رتبه سوم کشوری شد

کرج - خبرگزاری مهر: فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران پس از ارزیابی عملکرد هیئتهای پزشکی ورزشی تمام استانهای کشور، هیئت پزشکی ورزشی استان البرز را به عنوان سومین هیئت برتر معرفی کرد.

 به گزارش خبرنگار مهر، هیئت پزشکی ورزشی استان البرز پس از هیئتهای استان تهران و کرمانشاه توانست به عنوان سومین هیئت برتر در کشور معرفی شود.

در نشستی که با حضور روسای هیئتهای پزشکی ورزشی استانها و تعدادی از مدیران کل ورزش و جوانان استانها برگزار شد،  از علی فیروزگاه مدیرکل ورزش و جوانان و دکتر سید اشکان اردیبهشت رئیس هیئت پزشکی ورزشی استان البرز تقدیر و تشکر شد.

همچنین دو کمیته پوشش پزشکی مسابقات و کمیته درمان هیئت پزشکی ورزشی استان البرز حائز رتبه برترین در کشور شدند و از مسئولان این کمیته ها نیز به طور جداگانه تجلیل و قدردانی شد.

لازم به ذکر است که سالانه فدراسیون پزشکی ورزشی با ارزیابی کمیته های مختلف درمان، خدمات درمانی، روابط عمومی، توانبخشی، تغذیه، آموزش و پژوهش و مالی، هیئتهای پزشکی ورزشی استانهای مختلف کشور را رتبه بندی می کند و امسال نیز با توجه به تازه تأسیس بودن استان البرز و فعالیت جدید هیئت پزشکی ورزشی این استان، این هیئت توانست بین تمامی استانهای کشور جزء سه استان کشور قرار گیرد.
کد مطلب 1404663

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