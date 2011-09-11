هیئت پزشکی ورزشی البرز حائز رتبه سوم کشوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت پزشکی ورزشی استان البرز پس از هیئتهای استان تهران و کرمانشاه توانست به عنوان سومین هیئت برتر در کشور معرفی شود.



در نشستی که با حضور روسای هیئتهای پزشکی ورزشی استانها و تعدادی از مدیران کل ورزش و جوانان استانها برگزار شد، از علی فیروزگاه مدیرکل ورزش و جوانان و دکتر سید اشکان اردیبهشت رئیس هیئت پزشکی ورزشی استان البرز تقدیر و تشکر شد.



همچنین دو کمیته پوشش پزشکی مسابقات و کمیته درمان هیئت پزشکی ورزشی استان البرز حائز رتبه برترین در کشور شدند و از مسئولان این کمیته ها نیز به طور جداگانه تجلیل و قدردانی شد.



لازم به ذکر است که سالانه فدراسیون پزشکی ورزشی با ارزیابی کمیته های مختلف درمان، خدمات درمانی، روابط عمومی، توانبخشی، تغذیه، آموزش و پژوهش و مالی، هیئتهای پزشکی ورزشی استانهای مختلف کشور را رتبه بندی می کند و امسال نیز با توجه به تازه تأسیس بودن استان البرز و فعالیت جدید هیئت پزشکی ورزشی این استان، این هیئت توانست بین تمامی استانهای کشور جزء سه استان کشور قرار گیرد.