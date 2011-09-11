تئاتر تبریز محدودیتها را پشت سر گذاشته است / آینده روشن هنر نمایش

شهرام احمدی در آستانه برگزاری جشنواره تئاتر ماه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسلما ما در شهرستان زندگی و کار می کنیم، اما علیرغم امکانات کم و محدودیتهای خاص منطقه متخصان برجسته ای در تبریز داریم و تئاتر استان در آینده رو به بهبود کیفیت و ارتقا پیش خواهد رفت.

وی جشنواره ماه را بسیار خوب و مثبت دانست و گفت: ماه بعد از فجر یکی از جشنواره های مهم کشور محسوب می شود، اما ای کاش این جشنواره از قوانین برابری در تهران و شهرستانها برخوردار بوده و اگر قرار به محدودیت و موضوعیتی باشد به عنوان یک امر کلی و سراسری اجرا شود.

کارگردان نمایش "لیلا در آینه" همکاری بیشتر مسئولان جشنواره و سالنهای اجرایی با عوامل و گروههای تئاتر را یکی از موارد بهبود و برگزاری هرچه بهتر جشنواره تئاتر ماه در استان عنوان کرد.

وی همچنین در رابطه با زمینه های ارتقای تئاتر آذربایجان شرقی، گفت: تئاتر استان می تواند تئاتر خوبی باشد به شرط آنکه در کنار هم و از یک خانواده باشیم.

وی ادامه داد: برای رسیدن به این سطح نیز امیدوارم روزی برسد که همه اهالی و خانواده تئاتر استان "ما" باشیم نه "من".

احمدی در رابطه با برگزاری مجدد این جشنواره در سالهای آینده گفت: برگزاری جشنواره ماه در استان و شهر ماه اتفاق مهمی است، ولی به نظر من نیاز به همکاری نزدیک، هماهنگی گسترده برای بهتر برگزار شدن و امکانات بهتر و بیشتر لازم است.