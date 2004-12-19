دستگاههاي فرهنگي نقش پوستر را در اعتلاي فرهنگ ناديده مي گيرند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، به نقل از واحد خبر و هماهنگي با رسانه هاي اولين دو سالانه بين المللي پوستر جهان اسلام، سهراب هادي با اشاره به مطلب فوق اظهاركرد: دستگاههاي فرهنگي كه رسالت فرهنگ سازي را درجامعه بر عهده دارند، هيچگاه نخواسته اند به جمع گرافيستها و نقشي كه آنها مي توانند با استفاده از هنر پوستر در يك جامعه مطرح سازند اهميت بدهند.

وي با توجه به نمايشگاه پوستر جهان اسلام، براي نخستين باردرايران گفت: جمع آوري آثار گرافيستهاي داخلي و خارجي با ديدگاههايي كه نسبت به مسائل انساني و الهي و موضوعات قابل توجه ديگردارند از جنبه هاي مهم و قابل توجه اين دو سالانه است.

عضو شوراي سياستگذاري دو سالانه پوستر جهان اسلام ضمن بر شمردن تقابل ونگاه جهاني ، يعني گستره اسلام و مجموعه جريانهاي غيرديني به عنوان درون مايه اصلي نمايشگاه پوستر گفت: توجه به موضوع فلسطين از نگاه طراحان و گرافيستهاي مطرح ايران و جهان و در جنب آن ، موضوعات انساني ، فرهنگي ميدان گاهي براي قرار دادن ظرفيتهاي معنايي گرافيك معاصر است تا از اين طريق، تبادلي ميان نگاههاي گرافيستها صورت گيرد.

سهراب هادي در پايان سخنانش، برگزاري اين دوسالانه را به عنوان قدم اول ، فرصت مناسبي براي توجه به مفاهيم انساني و مفاهيم جهان بيني اسلامي در شكل كار طراحان گرافيك دانست.