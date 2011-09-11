حمله به سفارت اسرائیل و آغاز شمارش معکوس زوال صهیونیسم

آنچه برای سفارت اسرائیل در قاهره رخ داد تنها نمونه ای کوچک از آن اتفاقاتی است که برای رژیم غاصب صهیونیستی در محیط عربی و اسلامی به وقوع خواهد پیوست که باید گفت موج این حرکت ها از مصر آغاز شده و رژیم اسرائیل هم هرگز نمی تواند دربرابر این حرکات مقاومت کند و بی هیچ تردیدی سقوط می کند؛ همانطوری که دیوار سیمانی اطراف سفارت رژیم صهیونیستی در قاهره به دست مردم مصر ویران و سرنگون شد.

"سونامی عربی" به زودی اسرائیل را نابود می کند

دکتر "عصام شاور" یکی از تحلیلگران عرصه سیاست جهان عرب می نویسد: اینکه سفارت رژیم صهیونیستی در میان میلیون ها مردم مصری به فعالیت خود ادامه می داد امری کاملا غیرطبیعی بود اما در مقابل فرار دیپلمات های اسرائیلی از مقر این سفارت در پی حمله جوانان مصری به آن امری کاملا طبیعی است که به علت سلطه رژیم دیکتاتوری مصر سالها به تعویق افتاد.

بنابراین انقلاب عربی آنطوری که شیمون پرز و دیگر سران صهیونیستی مدعی شدند به نفع روند صلح بین اعراب و صهیونیست ها نیست بلکه کاملا برعکس به نفع ملت های عربی است که حق وحقوقشان تنها با نابودی کامل صهیونیست ها محقق می شود.

این موضوع را باید کسانی که شعار همزیستی مسالمت آمیز با اشغالگران صهیونیستی را سرمی دهند خوب بفهمند و درک کنند که اعراب مجبور به فکر کردن درباره همزیستی با دشمن صهیونیستی نیستند.

این تحلیلگر عرب زبان درادامه تاکید می کند: در برابر دولت اشغالگر صهیونیستی تنها دو راه بیشتر نیست اول ؛ کوچ و دوم ماندن و سرانجام به زوال رسیدن درسرزمین فلسطین و این پایان حتمی رژیم غاصب صهیونیستی است.

اما اسرائیلی ها می توانند در سالهای آخر زندگی شان و قبل از آنکه "سونامی عربی" آنها را نیست ونابود کند با امنیت و صلح زندگی کنند و راهش هم این است که شروطی را که به آنان ارائه می شود بپذیرند از جمله آنکه به صلح طولانی مدت بعد از عقب نشینی کامل از اراضی که در سال 1967 اشغال کردند پایبند باشند و همه شهرکهایی را که در کرانه باختری و بیت المقدس احداث کردند کاملا نیست و نابود کنند و همچنین به جنایتهایشان علیه ملت فلسطین پایان دهند بدون آنکه منتظر این باشند که طرف فلسطینی این رژیم را به رسمیت بشناسد.

پرواز اسناد خیانت مبارک در آسمان انقلابی مصر

حمله به سفارت و مقر صهیونیستها در قاهره که موجب فرار 70 دیپلمات اسرائیلی شد گذشته از اینکه اقدامی بود که لرزه براندام اسرائیلی ها افکند خود جای طرح این سوال را دارد که به راستی این تعداد زیاد از دیپلمات های اسرائیلی این روزها در مصر چه ماموریتی برعهده داشتند؟ آیا ماموریتشان به جز فتنه انگیزی و ایجاد هرج و مرج طایفه ای و حمایت از دسیسه ها و توطئه های غرب برای منحرف کردن اهداف انقلاب مصر چیز دیگری است؟

"روزنامه الخلیج " در این باره می نویسد: حمله جوانان مصری به سفارت رژیم صهیونیستی موجب دستیابی آنان به اسناد و مدارک مهمی شد اسناد محرمانه ای که مصری ها آنها را از طبقه هیجدهم مقر سفارت به بیرون پرت می کردند و در آسمان قاهره به پرواز درآمد بسیار با اهمیت بود آنان همان اسناد خیانت مبارک به ملت مصر و به ویژه فلسطینیان بود از جمله آنها مکاتبات بین مسئولان سفارت اسرائیل و مقامات وزارت کشور مصر برای گرفتن جواز بود تا مسئولان اسرائیلی به راحتی در مصر سلاح حمل کند که مسئولان رژیم مبارک به این درخواست به زبان انگلیسی پاسخ مثبت دادند.