حضور 14 تیم خارجی در مسابقات قهرمانی قایقرانی تهران قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه تنها یک ماه تا آغاز رقابتهای قایقرانی قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک لندن در تهران زمان باقی است 15 تیم از قاره کهن برای شرکت در این دیدارها اعلام آمادگی کرده اند.

مسابقات قایقرانی آبهای آرام قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک لندن در دو بخش زنان و مردان از 21 تا 25 مهر ماه در دریاچه آزای تهران برگزار خواهد شد. تیم های ژاپن، قزاقستان، قرقیزستان، چین، کره جنوبی، ماکائو، ویتنام، هند، هنگ کنگف چین تایپه، عراق، فیلپیین، تایلند و ازبکستان برای شرکت در این دیدارها ثبت نام کرده اند.

نام تیم ایران به عنوان پانزدهمین تیم شرکت کننده در مسابقات قایقرانی قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک در این دیدارها ثبت شده است. در فاصله نیمه مهر تا نیمه آبان ماه سال جاری با برگزاری مسابقات قایقرانی قهرمانی آسیا، اولین دوره مسابقات معلولین قایقرانی آسیا و کاناپولو قهرمانی آسیا هم در تهران برگزار خواهد شد.