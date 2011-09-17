بدهکاران مالیاتی و بانکی به دنبال مدارک جعلی

سردار محمود صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت برای افرادی که خواستار دریافت گذرنامه هستند الزامی است. معمولا افرادی که در سن مشمولیت قرار دارند و به سربازی نرفته اند برای دریافت گذرنامه و خروج از کشور کارت پایان خدمت، معافیت و شناسنامه جعلی ارائه می دهند.

وی ادامه داد: همچنین افرادی که ممنوع الخروج مالیاتی یا بدهکار بانکی هستند نیز با جعل شناسنامه و مشخصات فرد دیگری می خواهند از کشور خارج شوند. پلیس با هوشیاری و استفاده از سیستم های الکترونیکی پیشرفته اجازه نمی دهد تا افراد با ارائه مدارک جعلی بتوانند از کشور خارج شوند.

رئیس پلیس صدور گذرنامه و مهاجرت با اشاره به راه اندازی بانک اطلاعات ثبت احوال و سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: هم اکنون به بانک این دوسازمان متصل هستیم و اطلاعات افراد را در اختیار داریم. همین امر در کاهش ارائه مدارک جعلی برای دریافت گذرنامه بسیار موثر بوده است.

سردار صادقی از کاهش جعل گذرنامه الکترونیکی خبرداد و تاکید کرد: خوشبختانه با اجرای طرح گذرنامه الکترونیکی شاهد کاهش جعل هستیم زیرا تعبیه چیپ های الکترونیکی اجازه سوء استفاده را نمی دهد.

وی با رد افزایش مدت اعتبار گذرنامه تصریح کرد: هرگونه تغییر در گذرنامه باید به تصویب ستادگذرنامه در وزارت کشور برسد. تاکنون تصمیمی مبنی بر افزایش مدت اعتبار گذرنامه نداشته ایم.

