2 هزار نفر در شهرک صنعتی چناران مشغول کار هستند

علیرضا اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شهرک صنعتی چناران 100 کارخانه فعال هستند و متاسفانه هشت کارخانه به علت عدم تخصیص اعتبارات بانکی تامین تسهیلات برای طرح های نیمه تمام و سرمایه در گردش غیر فعال است.

وی افزود: فاز دوم شهرک صنعتی چناران با ساخت 400 کارخانه درآینده به بهره برداری خواهد رسید و در حال حاضر 10کارخانه به مرحله تولید رسیده و 60کارخانه در حال ساخت و ساز است.

وی ادامه داد: فاز دوم شهرک صنعتی چناران 400 هکتاراست که با فاز اول مجموعا 650هکتارمی شود که در توسعه بعدی به 1200هکتارتوسعه می یابد.

اسلامی بیان داشت: تامین آب بخش صنعت تامین سرمایه در گردش کارخانجات و تامین اعتبار جهت تکمیل طرح های نیمه تمام از جمله حمایت های اداره شهرک صنعتی به کارخانجات است.

رئیس اداره شهرک صنعتی چناران گفت: در سفرسوم هیئت دولت به استان مصوب شد که آب بخش صنعت بیشتر توسعه یابد و جلسه ای با حضور مسئولان استانی و شهرستان در تامین آب شهرک های صنعتی برگزار و تصمیماتی اتحاد شد.