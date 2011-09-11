سلطه جهانی؛ رویای بر باد رفته آمریکا/ داستان فروپاشی یک قدرت

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نامه "اشپیگل" دربخشی از مقاله ای به قلم "گرهارد اسپرول" نوشت: آمریکا بعد از حوادث تروریستی 11 سپتامبر به شدت تغییر کرد و من فکر می کنم که دیگر غیر قابل شناسایی شد. جنگ در هر زمانی یک ابزار سیاست و سلطه جهانی برای آمریکاییها بوده است و این رویای بسیاری از آمریکاییها و نه تنها نومحافظه کاران در این کشور که بعد از حوادث تروریستی 11 سپتامبر هژمونی فرهنگی را بر عهده گرفتند بوده است.

نویسنده در ادامه اظهار داشت: آمریکا برای من همواره یک کشور پیروز و یک قدرت جهانی بزرگوار و بزرگ منش بود. اما نگاه من روی این کشور بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر تغییر کرد.

اشپیگل همچنین نوشت: آمریکا در جنگ اول و دوم جهانی اروپا را از ویرانی نجات داد. اما بعد از سالهای 1945 ایالات متحده جنگهای نادرست را در برخی کشورها و بر اساس دلایل اشتباه به راه انداخت. از جمله آنها جنگهایی بود که این کشور در کره و ویتنام به راه انداخت. این در حالی بود که نه شوروی سابق و نه آمریکا از خود اشتیاق زیادی برای راه انداختن جنگهای دیگری پنج سال بعد از پایان جنگ جهانی دوم نشان نمی دادند.

روحیه آمریکا بعد از این جنگها ضعیف شده و خود نیز به قدرت جهانی اش شک کرد. جنگ افغانستان نیز از جمله این جنگهای نادرست بود. افغانستان کشوری است که اجازه فرمانروایی کشورهای بیگانه را نمی دهد. بنابراین هر اشغالگری که پا به خاک این کشور می گذارد دیر یا زود باید عقب نشینی کند. آمریکا نیز در این تله گرفتار شد.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب نوشت: نومحافظه کاران آمریکایی می خواستند همه چیز را به زعم خود درست کنند اما برعکس شد. آنها یک تئوری دومینوی جنگی را آغاز کردند و اعتقاد داشتند که اول درعراق بعد سوریه و بعد در دیگر کشورها مداخله کنند. آنها می خواستند دنیا را به صورت تهاجمی آنطور که خود می خواهند تغییر دهند.

اما امروز ما می دانیم که این (جنگ عراق) آخرین طغیان این قدرت جهانی است. این یک داستان غم انگیز بود. حالا باراک اوباما باید بر این فروپاشی تدریجی آمریکا مدیریت کند. وی به عنوان رئیس جمهوری در تاریخ قدم خواهد گذاشت که دو جنگ عراق و افغانستان را پایان می دهد و البته به عنوان رئیس جمهوری که موفق نخواهد شد کشورش را از رکود نجات دهد.