پرداخت 50 درصد هزینه های طرح های فرهنگی توسط استانداری

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر عنابستانی در دومین جلسه ستاد مراسم سی و یکمین سالگرد هفته دفاع مقدس استان اظهار داشت: 50 درصد هزینه تمام شده طرح های فرهنگی ماندگار برای شهدا را استانداری چهارمحال و بختیاری پرداخت می کند.

عنابستانی تدوین و اجرای طرح های عمرانی و فرهنگی جامع برای شهدا را جزء برنامه های اولویت دار دستگاه های اجرایی چهارمحال و بختیاری برشمرد.

وی با اشاره به اینکه تدوین تبیین ارزشهای دوران دفاع مقدس ضرورت ویژه دارد، تأکید کرد: ارزشهای جنگ تحمیلی انقلاب اسلامی ایران را بیمه کرده است.

عنابستانی بیان داشت: جوانان و نقش آنان در دوران دفاع مقدس، تقویت روحیه مقاومت و فداکاری به ویژه در جنگ نرم نیازمند توجه جدی است.

عنابستانی تصریح کرد: پرداختن به موضوع عقلانیت و منطق در دوران دفاع مقدس از اهمیت بسزایی برخوردار است.

استاندار چهارمحال و بختیاری مشارکت تمامی دستگاه های اجرایی برای برگزاری و پیشبرد مطلوب برنامه های هفته دفاع مقدس را الزامی دانست.

عنابستانی تدوین و اجرای طرح های عمرانی و فرهنگی جامع برای شهدا را جزء برنامه های اولویت دار دستگاه های اجرایی چهارمحال و بختیاری برشمرد.