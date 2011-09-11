اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قهرمانی کشور وزنه برداری نوجوانان کشور با قهرمانی تیم خوزستان به پایان رسیده و استان آذربایجان غربی توانست سه مدال طلا در این دور از رقابتها بدست آورد.

در این مسابقات که با شرکت 350 ورزشکار، مربی، داور از 29 استان کشور برگزار شد، تیم خوزستان با کسب 519 امتیاز قهرمان شد، تیم فارس با کسب 498 امتیاز در سکوی دوم ایستاد و تیم استان تهران با 498 امتیاز در رده سوم قرار گرفت.

تیم فارس با چهار طلا و چهار نقره و تهران با چهار طلا و سه مدال نقره در رده های دوم و سوم قرار گرفتند و امید نعلچی از شهرستان مهاباد موفق به کسب یک مدال طلا و علی میری از ارومیه موفق به کسب دو مدال طلا شد.

میزبانی ارومیه برای مرحله نخست لیگ برتر تنیس بانوان

نایب رئیس هیئت تنیس آذربایجان غربی از برگزاری مرحله نخست لیگ برتر تنیس بانوان کشور از25 شهریور ماه به میزبانی ارومیه خبر داد و افزود: فصل جدید این رقابتها با حضور هشت تیم در ارومیه برگزار می شود. خنو یادگاری اظهار داشت: تیمهای گاز تهران، البرز گاز کیش، هیئت تنیس مشهد، آکادمی تنیس ارومیه، شیراز، تبریز، سیمین سپاهان اصفهان و آکادمی تنیس زنجان تیمهای حاضر در این رقابتها هستند.

وی با بیان اینکه در مرحله نخست دور رفت این مسابقات شرکت کنندگان با انجام سه بازی انفرادی و دو بازی دوبل به مصاف هم خواهند رفت، بیان داشت: تمرینات آمادگی تیم ارومیه هم اکنون در زمین تنیس ورزشگاه تختی ارومیه در حال برگزاری بوده و تیم از آمادگی بالایی برای رقابت با حریفان برخوردار است.

موفقیت مچ اندازان ملی پوش آذربایجان غربی در مسابقات آسیایی

دبیر هیئت بدنسازی و پرورش اندام آذربایجان غربی گفت: مچ اندازان ملی پوش این استان دو مدال برنز آسیایی و یک مقام چهارمی را برای کشورمان به ارمغان آوردند.

مقصود اسماعیل زاده ادامه داد: مهدی فلاح در وزن 70 کیلوگرم و محمد اسد زاده در وزن 100 کیلوگرم موفق به کسب دو مدال برنز و مقام سومی این رقابت ها شدند و علی محرمی دیگر ملی پوش آذربایجان غربی نیز در وزن مثبت 110 کیلوگرم مقام چهارمی آسیا را به خود اختصاص داد.

وی همچنین ادامه داد: وحید آقاپور از داوران خوب آذربایجان غربی نیز که از سوی کنفدراسیون آسیایی برای قضاوت به این دوره از مسابقات دعوت شده بود به داوری بین المللی ارتقا یافت.

رقابتهای مچ اندازی قهرمانی مردان آسیا در کشور قزاقستان برگزار شد و تیم کشورمان با کسب دو نشان نقره و پنج برنز پس از کشور میزبان و ازبکستان، بر سکوی سومی آسیا جای گرفت.

برگزاری مسابقات قهرمانی پرورش اندام و بادی کلاسیک آذربایجان غربی در شوط

رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام آذربایجان غربی گفت: مسابقات قهرمانی پرورش اندام و بادی کلاسیک و انتخابی استان در شهرستان شوط برگزار شد.

علی نارنجی با بیان اینکه نفرات برتر این رقابتها در قالب تیم منتخب استان به مسابقات قهرمانی کشور اعزام می شوند، ادامه داد: مسابقات قهرمانی پرورش اندام و بادی کلاسیک قهرمانی کشور از 23 مهرماه سالجاری به مدت پنج روز در تبریز برگزار خواهد شد.