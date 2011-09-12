دهم مهر آخرین مهلت ثبت نام باشگاه ها برای حضور در لیگ هندبال

به گزارش خبرنگار مهر، پس از تعویق رقابتهای لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور در بخش مردان از 11 شهریور ماه به آبان ماه سال جاری، فدراسیون هندبال تاریخ جدیدی را به عنوان آخرین مهلت برای ثبت نام و تکمیل مدارک تیم های باشگاهی جهت شرکت در مسابقات لیگ باشگاه های کشور اعلام کرد.

فدراسیون هندبال ددهم مهرماه را به عنوان آخرین مهلت برای ثبت نام تیم ها جهت شرکت در مسابقات لیگ برتر باشگاه های کشور اعلام کرده است.

تیم های باشگاهی موظف هستند تا این تاریخ ضمن قطعی کردن حضور خود مدارک بازیکنان و کادر فنی را به همراه مبلغ ورودیه لیگ و چک ضمانت به فدراسیون هندبال تحویل دهند.

همچنین کمیته مسابقات فدراسیون هندبال تاریخ 19 آبان ماه را به عنوان تاریخ جدید آغاز رقابتهای لیگ برتر باشگاه های کشور در بخش مردان اعلام کرده است.