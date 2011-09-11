مشاغل خانگی نیازمند بیشترین حمایت از سوی مسئولان است

حسین گاراجی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: حمایت از مشاغل خانگی الویت برنامه های اداره تعاون شهرستان قدس است وهم اکنون در راستای حمایت از مشاغل خانگی شرکت تعاونی اوج هنر دستان را تشکیل دادیم و در حمایت از بانوان جویای کار، سرپرستان خانواده،در صدد هستیم افرادی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و اداره بهزیستی هستند با این حمایتها مشکلاتشان در زمینه اشتغال برطرف شود.

گاراجی عنوان کرد: شرکت تعاونی مذکور برای 70 نفز ایجاد شغل کرده و 120 فرصت شغلی نیزفراهم کرده است.

وی ابراز کرد: شرکت تعاونی اوج هنردستان با در اختیار قراردادن مواد اولیه ومورد نیاز، برگزاری دوره های آموزشی و همچنین ایجاد نمایشگاه فرش جهت عرضه و فروش این محصول ،از هنرمندان این هنر صنعت حمایت می کند.

رئیس اداره تعاون شهرقدس گفت: اداره تعاون شهر قدس در نظردارد با ایجاد تعاونیهای جدید زمینه اشتغال فارغ التحصیلان و افراد جویای کار را در سطح شهرستان فراهم کند که این امر مهم با همکاری بخش خصوصی و سرمایه گذاری در تشکیل تعاونی ها محقق می شود.

گاراجی همچنین از ایجاد واحد توسعه کارآفرینی و دانشگاهی در محل دانشگاه آزاد قدس باهدف توسعه فرهنگ تعاون و ایجاد اشتغال برای دانش آموختگان خبر داد.

رئیس اداره تعاون شهرستان قدس گفت: امسال از سهم حدود شش هزار فرصت شغلی این شهرستان 930 فرصتآن توسط اداره تعاون تامین می شود.

گاراجی در پایان تصریح کرد: هم اکنون99 تعاونی تولیدی و توزیعی در شهرستان قدس به ثبت رسیده که تعداد 665 نفر به کار مشغول شده اند.