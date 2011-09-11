تدارک انجمن نویسندگان کودک و نوجوان برای تجلیل از پیشکسوتان

محمود برآبادی دبیر انجمن نویسندگان کودک و نوجوان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: طرح گرامیداشت پیشکسوتان عرصه ادبیات کودک و نوجوان به صورت مدون، مدتی است که در دستور کار انجمن قرار گرفته است و امیدوارم که امسال مقدمات اجرای نخستین مراسم آن عملیاتی شود.

وی افزود: در این راستا آئین‌نامه‌ای تدوین شده است که بر اساس آن کمیته‌ای تشکیل شود تا پیشنهادات خودش را برای انتخاب کاندیداهای تجلیل به هیات مدیره انجمن معرفی کند.

به گفته دبیر انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، این کمیته هفت نفره فردا، دوشنبه 21 اردیبهشت برای نخستین با تشکیل جلسه خواهد داد و مقدمات اجرای این طرح را بررسی خواهد کرد.

برآبادی تاکید کرد: تلاش ما این است که نخستین دوره اجرای این مراسم در دی‌ماه امسال و دومین آن نیز در فروردین ماه سال آینده برگزار شود.

وی همچنین در تشریح برنامه‌های جاری انجمن نیز گفت: انجمن نویسندگان کودک و نوجوان در حال برنامه ریزی برای برگزاری سلسله نشست‌های فرهنگی است که از پاییز سال جاری اطلاع رسانی و برگزار خواهد شد.

برآبادی همچنین از اجرای روتین کارگاه‌های ادبیات نمایشی، داستان،شعر، رمان و فانتزی با مسئولت مجید راستی، لاله جعفری، علی‌اصغز سیدآبادی، محمد رضا یوسفی و کاترین ورزی خبر داد.