تجهیز اماکن ورزشی از اولویت های دانشگاه پیام نور است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم تقی زاده بر اهمیت ورزش دانشگاهی و تأثیر آن در سلامت و تندرستی، پویندگی و بالندگی دانشجویان تأکید و اظهار داشت: نقش ورزش در سلامت رفتاری و جسمی ورزشکار بر کسی پوشیده نیست که حضور ورزش در بین دانشجویان و حتی اساتید باعث تقویت روحی مجموعه خواهد شد.

وی المپیاد دانشجویان دختر سراسر کشور را مفید و شادی بخش خواند و افزود: تا حد امکان سعی می کنیم با این گونه رویدادها و گسترش ورزش در تحقق پویایی و ایجاد جو نشاط و فعال در دانشجویان و به دنبال آن در خانواده ها را ایجاد کنیم.

وی اظهار داشت: دانشگاه پیام نور با اختصاص 62 درصد پذیرفته شدگان دانشگاه به خود با هدف ارتقاء کیفیت آموزشی و همچنین ارتقا موازین فرهنگی دانشگاه رسالت فرهنگی ما را تشکیل خواهد داد.

تقی زاده افزود: سعی می کنیم تا چشم انداز و نقشه جامع علمی کشور را براساس مصوبات شورای علمی دنبال کنیم تا بتوانیم استانداردسازی را در ابعاد مختلف ایجاد کنیم.

رئیس جدید دانشگاه پیام نور خراسان رضوی در پیامی برای دانشجویان شرکت کننده در این دوره از المپیاد موفقیت در همه ابعاد زندگی را آرزو کرد.