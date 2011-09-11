قوه قضائیه آماده همکاری با سینما و تلویزیون/ فیلمها را کارشناسی بسازید

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رحیمی با تأکید بر ضرورت تقویت نگاه حقوقی و قضایی و انعکاس دقیق و منطبق بر موارد قانونی حقوقی در فیلم‌های سینمایی و سریالهای تلویزیونی گفت: انعکاس دقیق و منطبق با واقعیتها و موارد قانونی حقوقی و قضایی به تقویت نگاه حرفه‌ای فیلم‌سازان نیز منجر میشود و ضمن افزایش سطح آگاهی حقوقی مردم منجر به افزایش اعتماد جامعه حقوقی کشور به فیلم‌ها و سریال‌های دارای مضامین حقوقی است.

وی از آمادگی دستگاه قضایی به ویژه اداره کل روابط عمومی و تشریفات به منظور همکاری در پروژه‌های سینمایی و تلویزیونی با محوریت انعکاس وظایف و عملکرد و مصائب و سختیهای کار قضاوت در کشور خبر داد و گفت: امیدواریم تهیه و نمایش فیلم‌ها و سریال‌های «قاضی محور» در رسانه ملی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به بررسی کارشناسی بیش از 200 فیلم و فیلمنامه با موضوع حقوق و قضا در قوه قضائیه افزود: امیدواریم رویکرد سازمان صدا و سیما در تهیه و ساخت فیلم‌هایی نظیر تله فیلم پرونده ناتمام ادامه و سایر استان‌ها را هم در برگیرد.

مدیرکل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه در این مراسم گفت: موارد حقوقی و قضایی تله فیلم «پرونده ناتمام» بر اساس زندگینامه شهید حاجی قلیزاده، دادستان فقید خوی و مورد بررسی کارشناسان حقوقی اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضائیه قرار گرفته است.

حسن رحیمی در آیین کلیدزنی این تله فیلم که با حضور خانواده معظم شهدا، مسئولان استانی و شهرستانی و عوامل سازنده فیلم برگزار شد با تقدیر از رویکرد رسانه ملی در توجه به مسایل حقوقی و قضاوت، ساخت این فیلم را در نوع خود بیبدیل و بسیار ارزنده و آغازی در راه توجه بیشتر به مسایل حقوقی و قضایی از سوی رسانه ملی خواند.

وی با تمجید از شخصیت قضایی و اسلامی شهید حاجی قلیزاده گفت: مراسم تشییع این شهید والا مقام ما را به یاد مراسم تشییع شهید بهشتی انداخت و واقعاً مردم شهرستان خوی سنگ تمام گذاشتند و حماسه‌ای دیگر را آفریدند و این حرکت عظیم مردم خوی جای تقدیر و تشکر دارد که بدون شک در قدردانی از شجاعتها و عدالت‌های شهید حاجی قلیزاده به وقوع پیوست.

مدیرکل روابط عمومی و تشریفات قوه قضائیه با تقدیر از عوامل تهیه تله فیلم پرونده ناتمام گفت: کارشناسان اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه فیلمنامه این تله فیلم را مطالعه مورد ستایش قرار دادند و ما امیدوار هستیم که در مرحله عمل و اجرا نیز به نحو احسن به تصویر کشیده بشود و مسائل دقیق بیان شود.

حسن رحیمی همچنین در جمع مدیران روابط عمومی حوزه‌های قضایی دادگستری کل آذربایجان غربی با تأکید بر اهمیت و حساسیت اطلاع رسانی و روابط عمومی در قوه قضائیه خواستار توجه به میزان حساسیت‌ها و تأثیر اخبار قضایی بر سرنوشت جامعه داخلی و حتی بین‌المللی از سوی مسئولان دستگاه قضایی سراسر کشور و نیز رسانه‌ها شد.

وی مدیریت صحیح در انعکاس اخبار و شناخت اولویت‌ها و طبقه‌بندی اخبار قضایی و تبعات هر خبر و نیز مسلط بودن به فضای سیاسی کشور و حتی شرایط بین‌المللی را زمینه و بستری لازم برشمرد که در سیاست قضایی و مدیریت اخبار قضایی باید به آن توجه شود.

مدیرکل روابط عمومی و اطلاع رسانی قوه قضاییه حساسیت اخبار قضایی را به لحاظ تأثیرمستقیم آن بر سرنوشت جامعه به ویژه امنیت اجتماعی یادآور شد و از دست اندرکاران اطلاع رسانی دستگاه قضایی در سراسر کشور خواست تا بیش از پیش به این مهم توجه نمایند و موجب ناامنی اجتماعی نشوند.

وی ادامه داد: رابطین خبری در دادگستریها باید بانک اطلاعاتی خود را تکمیل و به عنوان بازوان خبری در خدمت رئیس کل دادگستری هر استان باشند و پرونده‌ها‌ی خاص را با هماهنگی مقامات قضایی مدیریت کنند.

رحیمی در ادامه به بحث داشتن سیاست قضایی اشاره و اظهار داشت: ما نباید توقع داشته باشیم که مطبوعات هر چه ما میخواهیم اطلاع رسانی کنند بلکه باید جوابگوی آنها باشیم و رسانه‌ها را نیز نسبت به مسئولیت دستگاه قضایی توجیه کنیم و در راستای تببین عملکرد دستگاه قضایی اطلاع رسانی کنیم.

وی گفت: جمع حاضر نشان دهنده عزم مدیریت دستگاه قضایی در استان برای ایجاد یک اطلاع رسانی کوشا و مناسب است.