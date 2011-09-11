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۲۰ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۴۳

نشست دبیر جشنواره فیلم کودک با سینماگران اصفهان برگزار شد

نشست دبیر جشنواره فیلم کودک با سینماگران اصفهان برگزار شد

نشست دبیر بیست و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان با انجمن سینماگران استان اصفهان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست علاوه بر سیداحمد میرعلایی دبیر جشنواره، سید محسن طباطبایی دبیر انجمن سینماگران اصفهان و شهیدی مدیر اجرایی جشنواره حضور داشتند.

در این نشست در خصوص مباحثی نظیر برنامه ریزی برای برگزاری هر چه بهتر و باشکوه تر جشنواره در اصفهان و همچنین زمینه سازی برای مشارکت سینماگران این استان در برگزاری شایسته این رویداد صحبت شد.

همچنین دبیر جشنواره پیش‌نیازها و انتظارات موجود برای برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان را تشریح کرد و سینماگران اصفهانی نیز پیشنهادات خود را در این خصوص ارایه دادند.

بیست و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم های کودکان و نوجوانان از 23 تا 27 آبان ماه در استان اصفهان برگزار می‌شود.

 
 
کد مطلب 1404745

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