نشست دبیر جشنواره فیلم کودک با سینماگران اصفهان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست علاوه بر سیداحمد میرعلایی دبیر جشنواره، سید محسن طباطبایی دبیر انجمن سینماگران اصفهان و شهیدی مدیر اجرایی جشنواره حضور داشتند.

در این نشست در خصوص مباحثی نظیر برنامه ریزی برای برگزاری هر چه بهتر و باشکوه تر جشنواره در اصفهان و همچنین زمینه سازی برای مشارکت سینماگران این استان در برگزاری شایسته این رویداد صحبت شد.

همچنین دبیر جشنواره پیش‌نیازها و انتظارات موجود برای برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان را تشریح کرد و سینماگران اصفهانی نیز پیشنهادات خود را در این خصوص ارایه دادند.

بیست و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم های کودکان و نوجوانان از 23 تا 27 آبان ماه در استان اصفهان برگزار می‌شود.



