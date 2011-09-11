آخرین وضعیت مصدومان پرسپولیس برای دیدار با استقلال

وجیه الله چشمه سری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت بازیکنان مصدوم پرسپولیس گفت: اولادی دویدن و کار با توپ مخصوص و تست های مختلف را انجام داده و نشان داد که روند بهبودی خوبی را پشت سر می گذارد. او تمامی تست ها و تمرینات صبح دوشنبه را با موفقیت انجام داد و مطمئنم در تست های بعدازظهر امروز هم موفق خواهد بود. اولادی امروز بدون هیپگونه درد و مشکلی تمرینات ویژه ای را پشت سر گذاشت.

وی افزود: در تمرین بعدازظهر یکشنبه نیز تست های نهایی را از وی می گیریم تا مطمئن شویم او آمادگی حضور در تمرینات اختصاصی را دارد.

پزشک پرسپولیس همچنین در مورد نوروزی افزود: در حال حاضر نوروزی، دوران بدنسازی و تمرینات تاکتیکی را سپری می کند.



وی در خصوص علیرضا محمدخاطر نشان کرد: درد پای محمد خیلی کم تر از قبل شده و او دویدن را آغاز کرده است و همچنین تمرینات بدنسازی را نیز انجام می دهد. اگر وی در تست بعدازظهر یکشنبه که اختصاص به ضربه با توپ مخصوص دارد، موفق باشد ،به تمرینات اختصاصی می پردازد.

پزشک پرسپولیس در خصوص حمیدرضا علی عسگری و محمد منصوری گفت: علی عسگری به دلیل سرماخوردگی جزیی تحت درمان قرار دارد و منصوری نیز زیر نظر کادر پزشکی مراحل درمانی اش را طی می کند.



چشمه سری در مورد نورمحمدی تاکید کرد: برای انگشت شکسته این بازیکن آتل سبک تری را در نظر گرفته ایم که او بدون مشکل می‌تواند در تمرینات شرکت کند.

وی در خاتمه خاطرنشان کرد: اگر مشکل خاصی پیش نیاید سعی می‌کنیم تمامی بازیکنان مصدوم را به بازی داربی برسانیم.

دیدار تیمهای فوتبال استقلال و پرسپولیس از هفته هفتم یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر ساعت 18:30 جمعه در ورزشگاه آزادی برگزار می شود.