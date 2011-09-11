مرگ 7/1 میلیون انسان بر اثر مصرف الکل/ افزایش مبتلایان به ایدز

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس شمارهانداز سایتهای معتبر آماری در ایران و جهان جمعیت ایران امروز یکشنبه عدد 75 میلیون و 638 هزار 109 نفر را نشان می دهد در حالی که جمعیت جهان امروز به عدد 6 میلیارد و 989 میلیون و 120 هزار نفر رسید. آمار جهان هر دقیقه تولد 220 نفر و مرگ 130 نفر را نمایش می دهد.
همچنین آخرین آمارها در روز یکشنبه 20 شهریورماه سال 90 ( 10 سپتامبر سال 2011) نشان می دهد:
|عنوان
|آخرین آمار
|جمعیت کنونی جهان
|75 میلیون و 638 هزار 109 نفر
|متولدین امسال 2011
|92میلیون نفر
|مرگ و میر امسال 2011
|39 میلیون و 180نفر
|دی اکسید کربن تولید شده امسال
|23 میلیارد و 250 میلیون تن
|کاربران اینترنت در جهان
|2 میلیارد و 233 میلیون کاربر
|جستجو در گوگل امروز
|3 میلیارد و 384 میلیون جستجو
|جنگلهای از دست رفته امسال
|4 میلیون و 850 هزار هکتار
|ایمیلهای فرستاده شده امروز در جهان
|330 میلیارد ایمیل
|تلفن های همراه فروخته شده امسال در جهان
|5 میلیون تلفن همراه
بر اساس آخرین آمارهای جهان از آغاز سال 2011 تاکنون آمار سلامت و بهداشت جهانی نشان می دهد که باید دولتمردان دنیا به وضعیت بهداشت و درمان توجه بیشتری داشته باشند.
|عنوان
|آخرین آمار
|سقط جنین
|29 میلیون و 105 هزار
|افراد مبتلا به ایدز
|33 میلیون و 794 هزار و 151 نفر
|مرگ و میر ناشی از ایدز
|یک میلیون و 164 هزار نفر
|سیگار مصرف شده امروز
|14میلیارد و 270 میلیون نخ سیگار
|مرگ و میز ناشی از مصرف سیگار امسال
|3 میلیون و 463 هزار نفر
|مرگ و میر ناشی از سرطان امسال
|5 میلیون و 690هزار نفر
|مرگ و میر کودکان زیر 5 سال
|5 میلیون 265 هزار نفر
|مرگ و میر ناشی از مالاریا امسال
|679 هزار نفر
|مرگ و میر ناشی از مصرف الکل
|1 میلیون و 732 هزار نفر
به گزارش مهر، تنها کشورهایی که آمارهای خود را به صورت آن لاین منتشر می کنند در جمع بندی آمارهای جهان سهیم هستند.
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گزارش از سید هادی کسایی زاده
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