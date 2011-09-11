مرگ 7/1 میلیون انسان بر اثر مصرف الکل/ افزایش مبتلایان به ایدز

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس شماره‌انداز سایتهای معتبر آماری در ایران و جهان جمعیت ایران امروز یکشنبه عدد 75 میلیون و 638 هزار 109 نفر را نشان می دهد در حالی که جمعیت جهان امروز به عدد 6 میلیارد و 989 میلیون و 120 هزار نفر رسید. آمار جهان هر دقیقه تولد 220 نفر و مرگ 130 نفر را نمایش می دهد.

همچنین آخرین آمارها در روز یکشنبه 20 شهریورماه سال 90 ( 10 سپتامبر سال 2011) نشان می دهد:

عنوان آخرین آمار جمعیت کنونی جهان 75 میلیون و 638 هزار 109 نفر متولدین امسال 2011 92میلیون نفر مرگ و میر امسال 2011 39 میلیون و 180نفر دی اکسید کربن تولید شده امسال 23 میلیارد و 250 میلیون تن کاربران اینترنت در جهان 2 میلیارد و 233 میلیون کاربر جستجو در گوگل امروز 3 میلیارد و 384 میلیون جستجو جنگلهای از دست رفته امسال 4 میلیون و 850 هزار هکتار ایمیلهای فرستاده شده امروز در جهان 330 میلیارد ایمیل تلفن های همراه فروخته شده امسال در جهان 5 میلیون تلفن همراه

بر اساس آخرین آمارهای جهان از آغاز سال 2011 تاکنون آمار سلامت و بهداشت جهانی نشان می دهد که باید دولتمردان دنیا به وضعیت بهداشت و درمان توجه بیشتری داشته باشند.

عنوان آخرین آمار سقط جنین 29 میلیون و 105 هزار افراد مبتلا به ایدز 33 میلیون و 794 هزار و 151 نفر مرگ و میر ناشی از ایدز یک میلیون و 164 هزار نفر سیگار مصرف شده امروز 14میلیارد و 270 میلیون نخ سیگار مرگ و میز ناشی از مصرف سیگار امسال 3 میلیون و 463 هزار نفر مرگ و میر ناشی از سرطان امسال 5 میلیون و 690هزار نفر مرگ و میر کودکان زیر 5 سال 5 میلیون 265 هزار نفر مرگ و میر ناشی از مالاریا امسال 679 هزار نفر مرگ و میر ناشی از مصرف الکل 1 میلیون و 732 هزار نفر

به گزارش مهر، تنها کشورهایی که آمارهای خود را به صورت آن لاین منتشر می کنند در جمع بندی آمارهای جهان سهیم هستند.

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گزارش از سید هادی کسایی زاده