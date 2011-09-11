  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۰ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۰۲

آخرین آمار ایران و جهان؛

مرگ 7/1 میلیون انسان بر اثر مصرف الکل/ افزایش مبتلایان به ایدز

مرگ 7/1 میلیون انسان بر اثر مصرف الکل/ افزایش مبتلایان به ایدز

جدیدترین اطلاعات شماره‌انداز جهان نشان می‌دهد در سال جاری میلادی 7/1 میلیون انسان بر اثر مصرف الکل جان خود را از دست داده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس شماره‌انداز سایتهای معتبر آماری در ایران و جهان جمعیت ایران امروز یکشنبه عدد 75 میلیون و 638 هزار 109 نفر را نشان می دهد در حالی که جمعیت جهان امروز به عدد 6 میلیارد و 989 میلیون و 120 هزار نفر رسید. آمار جهان هر دقیقه تولد 220 نفر و مرگ 130 نفر را نمایش می دهد.

همچنین آخرین آمارها در روز یکشنبه 20 شهریورماه سال 90 ( 10 سپتامبر سال 2011) نشان می دهد:
 
عنوان آخرین آمار  
جمعیت کنونی جهان 75 میلیون و 638 هزار 109 نفر  
متولدین امسال 2011 92میلیون نفر  
مرگ و میر امسال 2011 39 میلیون و 180نفر  
دی اکسید کربن تولید شده امسال 23 میلیارد و 250 میلیون تن  
کاربران اینترنت در جهان 2 میلیارد و 233 میلیون کاربر  
جستجو در گوگل امروز 3 میلیارد و 384 میلیون جستجو  
جنگلهای از دست رفته امسال 4 میلیون و 850 هزار هکتار  
ایمیلهای فرستاده شده امروز در جهان 330 میلیارد ایمیل  
تلفن های همراه فروخته شده امسال در جهان 5 میلیون تلفن همراه  
 
بر اساس آخرین آمارهای جهان از آغاز سال 2011 تاکنون آمار سلامت و بهداشت جهانی نشان می دهد که باید دولتمردان دنیا به وضعیت بهداشت و درمان توجه بیشتری داشته باشند.
 
عنوان آخرین آمار  
سقط جنین 29 میلیون و 105 هزار  
افراد مبتلا به ایدز 33 میلیون و 794 هزار و 151 نفر  
مرگ و میر ناشی از ایدز یک میلیون و 164 هزار نفر  
سیگار مصرف شده امروز 14میلیارد و 270 میلیون نخ سیگار  
مرگ و میز ناشی از مصرف سیگار امسال 3 میلیون و 463 هزار نفر   
مرگ و میر ناشی از سرطان امسال  5 میلیون و 690هزار نفر  
مرگ و میر کودکان زیر 5 سال 5 میلیون 265 هزار نفر   
مرگ و میر ناشی از مالاریا امسال  679 هزار نفر  
مرگ و میر ناشی از مصرف الکل  1 میلیون و 732 هزار نفر  
 
به گزارش مهر، تنها کشورهایی که آمارهای خود را به صورت آن لاین منتشر می کنند در جمع بندی آمارهای جهان سهیم هستند.
 
---------------------
گزارش از سید هادی کسایی زاده
کد مطلب 1404749

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها