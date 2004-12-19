همه امور جشنواره،خلاقانه و با تكينك هاي كار آفرينانه انجام گرفت

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از ستاد خبري اين جشنواره گفت: قصد و سياست ما اين بود كه يك نگاه درون و برون دانشگاهي به پديده كارآفريني داشته باشيم و در واقع اين جشنواره نخستين تلاشي بود كه نگاه دروني و بيروني داشت، به اين معنا كه دانشجويان و سازمان ها توامان با مفاهيم كار آفريني آشنا شوند.

سازمان ها شرايط ومنابع خود را به دانشگاه كه محل توليد فكروانديشه است، ارايه بدهند تا براي بارور كردن منابع از ايده هاي دانشگاهيان استفاده شود. در اثناي اين تلاش اين ايده آمد كه براي اجراي بهتر مسابقه خلاقيت برگزار كنيم.

به سازمان ها آموزش كار آفريني داده شد تا خود كارگاه برگزار كنند و منابع سازمان خود رابا نگرش كار آفرينانه به دانشجو و كار آفرين معرفي كنند و هم اكنون اين كار انجام مي شود.

وي افزود: بانك ايده از ديگرايده هاي آمده در طول برگزاري جشنواره خلاقيت است كه كتاب جامع آن تا سه چهارماه ديگر منتشر خواهد شد.