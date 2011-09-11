افشاگری کیهان درباره رابطه جریان انحرافی و اختلاس بانکی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه های سراسری امروز1390/6/20 در خبرها و گزارش های ویژه ای پرداخته اند که مهمترین آنها مرور می کنیم:

آب ندیده های آبی شده !

حسین شریعتمداری در سرمقاله روزنامه کیهان با اشاره به اختلاس 3هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات و لیدری و حمایت جریان انحرافی در تاسیس بانکهایی چون "تات" ، "آریا" ، و "گردشگری" نوشت : بانک شرق که مجوز آن به دلیل آنکه یکی از عمده سهامدارانش، خود در ردیف بدهکاران بزرگ بانکی است متوقف شده بود، به یکباره صادر می شود وپذیره نویسی آن در بورس مخفی نگاه داشته می شود. شریعتمداری در ادامه با تاکید بر اینکه اختلاس در مقیاس نجومی 3 هزار میلیار تومان نمی تواند از دید مسئولان اقتصادی و نظارتی پنهان مانده باشد آورده است : در صورت انکار مسئولان دستگاههای اقتصادی و نظارتی کشور باید گفت به عدم صلاحیت و توانایی خود برای تصدی پست های اقتصادی و نظارتی اعتراف کرده اند! وی در پایان با اشاره به سخنان چندی قبل رئیس قوه قضائیه نوشت : ریاست محترم قوه قضائیه چندی پیش گفت «دستگاه های اجرایی گاهی مانع تراشی می کنند و گاهی هم صاحبان قدرت مانع تراشی می کنند» و افزود «من برای حفظ حرمت این افراد تا به حال سخن نگفته ام» که باید پرسید این اشخاص محترم!! چه کسانی هستند و صاحبان کدام قدرت اند که حفظ حرمت آنها واجب است!

آقای خاتمی رنگ عوض نکن! نظام هیچکدام از ما را نمی پذیرد

در ستون خبر ویژه کیهان آمده است : بالاترین شبکه هماهنگی رسانه ای گروهک های ضدانقلاب، تمایل خاتمی برای دور زدن موسوی و کروبی و حضور در انتخابات را وقاحت خواند.

بالاترین با بیان اینکه «درباره خاتمی دیگر هیچ ابهامی باقی نمانده» نوشت: شرم بر تو آقای خاتمی که در جواب درخواست موسوی برای عدم حضور در انتخابات می گویی بنده فقط به وظیفه خود عمل خواهم کرد.

حیف که ما آمریکایی ها قدر دولت خاتمی را ندانستیم

همچنین روزنامه کیهان ازقول اینترپرس نوشت : شکست در بهبود روابط با ایران، مهم ترین اشتباه سیاست خارجه آمریکا پس از 11 سپتامبر 2001 بود.

خبرگزاری اینترپرس در سالگرد حادثه 11 سپتامبر ادامه داد: اگر دولت بوش به پیشنهاد دولت خاتمی پاسخ مثبت داده بود، می توانست متحدی قدرتمند علیه القاعده بیابد، در استقرار دموکراسی و صلح در عراق با آرامش بیشتری عمل کند، از انگیزه های ایرانی ها برای دست یافتن به تسلیحات هسته ای بکاهد و با صلح اعراب و اسرائیل مخالفت نکند .

معصومه ابتکار: جریان انحرافی بحثی انحرافی است

در حالیکهروزنامه اعتماد در گفت وگو با معصومه ابتکار جریان انحرافی را سناریوی اصولگرایان وانمود کرده و از قول او نوشته : "بحث جریان انحرافی بیش از اینکه مساله عمیق و ریشه‌دار باشد مساله‌یی صوری است ویکی از نشانه‌های صوری بودن اختلافات میان اصولگرایان این است که همین انتقاداتی که الان مطرح می‌شود پیش از این اصلاح‌طلبان مطرح کرده بودند "، در مطلب دیگری که تیتر اول این روزنامه را به خود اختصاص داده ،با نقض اظهارات ابتکار به بیان ویژگیها و رفتار جریان انحرافی و برخوردهای صورت گرفته با عوامل این جریان پرداخته و به نقل از منتقدان اصولگرای این جریان از جمله داود احمدی نژاد آورده است : "امروزه جریان انحرافی علاوه بر اینکه فساد مالی، سیاسی و اخلاقی دارد ، درصدد انحراف افکار عمومی و سنگ اندازی در زندگی مردم و چالش در نظام ولایی است."

جلسه بی سر وصدایسران قوا

در حالی که جلسه دیروز سران قوا بازتاب گسترده ای در رسانه ها داشت، ولی از محتوای گفتگوها خبری منتشر نشده است. روزنامه اعتماد در همین راستا نوشت : سران سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه کشور دیروز پس از یک سال و یک ماه بار دیگر دور هم جمع شدند و نشستی مشترک برگزار کردند.این جلسه که هفتمین نشست سران قوا پس از تشکیل دولت دهم به شمار می‌رود، به میزبانی آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی، رییس قوه قضاییه، تشکیل شد و همانند جلسه قبل، بیش از چهار ساعت طول کشید، اما این بار نیز نمایندگان رسانه‌های دعوت شده به نشست، تنها فرصت یافتند چند تصویر از حضور روسای قوای سه‌گانه در کنار هم تهیه کنند و انتظار آنان برای شرکت در نشست‌خبری برآورده نشد .

پدرخوانده‌های درمان ، بیمه تکمیلی را وتو کردند!

روزنامه جوان در گزارشی به نپذیرفتن بیمه تکمیلی و افزایش نرخهای درمان در بیمارستانهای خصوصی پرداخته و آورده است: بیمارستان‌های خصوصی به صورت کاملاً خودسر، از پذیرش بیمه تکمیلی درمان سر باز زده‌اند و این روزها بیماران و همراهان آنها که به این مراکز درمانی مراجعه می‌کنند، دچار سرگردانی و بهت شده‌اند!

روزهای آغازین شهریورماه، اعضای هیئت مدیره برخی بیمارستان‌های خصوصی پایتخت، جلسه‌ای تشکیل دادند که اعضای هیئت مدیره، به صورت خودسر، قرارداد بیمارستان‌های خود با مراکز بیمه مبنی بر بیمه تکمیلی را وتو و بلافاصله از پذیرش گواهی‌ها و دفترچه‌های بیمه تکمیلی بیماران خودداری کردند .

بی خیال انتخابات ، اصلاح طلبان برنده اند !

روزنامه جوان نوشت یکی از بزرگان جریان انحرافی در یک جمع خصوصی گفته است : باید با برخی از اعضای جبهه پایداری صحبت کرد که بیایند و از دولت دفاع کنند، وی گفته مطمئنم در انتخابات مجلس ، اصلاح طلبان هستند که موفق می شوند ، چون اصولگرایان نمی توانند به وحدت برسند .

این روزنامه ادامه داد : جریان اصلاحات معتقد است که دولت از چشم نظام افتاده و هزینه تمام اشتباهات دولت و عملکرد جریان انحرافی به پای نظام نوشته می شود . اصلاح طلبان تاکید دارند که باید به این فضای هزینه سازی دولت برای نظام دامن زده شود .

مشایی رئیس شورای عالی سینما می شود ؟

روزنامه شرق با تاکید بر عدم شرکت رئیس جمهور در جلسات شورای سینما نوشت : احمدی نژاد در جلسات شورای عالی سینما شرکت نمی کند و احتمالا اسفندیار رحیم مشایی ، ریاست این شورای سینمایی را بر عهده خواهد گرفت .

سه هزار میلیارد تومان اختلاس با جعل سند امکان‌پذیر نیست

روزنامه تهران امروز با اشاره به سخنان چندی پیش محمد جهرمی مدیر عامل بانک صادرات که جعل اسناد بانک صادرات را به عنوان روش اختلاس‌کنندگان مطرح کرده بود ، در گفتگویی با احمد حاتمی‌یزد مدیرعامل اسبق بانک صادرات از ابهامات جدیدی پرده برداشت و سوالات بی‌پاسخی در این زمینه را مطرح کرد. حاتمی یزد در این گفتگو ریشه این اختلاس را پیچیده‌تر از آن‌چه از سوی جهرمی اعلام شد، دانست و اعلام کرد که سه هزار میلیارد تومان اختلاس با جعل سند امکان‌پذیر نیست. وی از وجود یک باند بزرگ سخن گفت و سکوت نهادهای ناظر را معنی‌دار توصیف کرد.

8+7 باید اصلاح شود

روزنامه ایران در ستون دیگه چه خبر نوشت :حمید رسایی عضو جبهه پایداری حضور نیافتن نمایندگان این جبهه در جلسات کمیته 8+7 را نوعی تلاش برای اصلاح این ترکیب عنوان کرد . وی در این خصوص گفته است : ما معتقدیم حضور آقایان باهنر و لاریجانی و برخی آقایان دیگر در ترکیب 8+7 ذقیقا ناقض سخن آیت الله مهدوی کنی است که گفته بودند کسانی که در فتنه 88 موضع صریح و شفافی نداشتند نباید در لیست اصولگرایان قرار گیرند .