389 حلقه چاه غیرمجاز در لرستان وجود دارد

علی امید سیفی در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه اظهار داشت: سالانه حدود 3.790 میلیون مترمکعب آب از این تعداد چاه غیرمجاز در لرستان برداشت می شود.

وی یادآور شد: این میزان برداشت غیرمجاز، از چالش های اصلی منابع آب زیرزمینی لرستان است و خسارت جبران ناپذیری به منابع آب زیرزمینی این استان وارد کرده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان لرستان یادآور شد: با توجه به تصویب قانون تعیین تکلیف چاههای آب کشاورزی فعال فاقد پروانه بهره برداری و ابلاغ آیین نامه های اجرایی دولت، مشمولان این قانون باید از طریق دفاتر پیشخوان دولت ثبت نام کنند.