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۲۰ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۲۱

سیفی خبر داد:

389 حلقه چاه غیرمجاز در لرستان وجود دارد

389 حلقه چاه غیرمجاز در لرستان وجود دارد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان لرستان گفت: در حال حاضر 389 حلقه چاه فاقد پروانه مشمول قانون تعیین تکلیف در این استان وجود دارد.

علی امید سیفی در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه اظهار داشت: سالانه حدود 3.790 میلیون مترمکعب آب از این تعداد چاه غیرمجاز در لرستان برداشت می شود.

وی یادآور شد: این میزان برداشت غیرمجاز، از چالش های اصلی منابع آب زیرزمینی لرستان است و خسارت جبران ناپذیری به منابع آب زیرزمینی این استان وارد کرده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان لرستان یادآور شد: با توجه به تصویب قانون تعیین تکلیف چاههای آب کشاورزی فعال فاقد پروانه بهره برداری و ابلاغ آیین نامه های اجرایی دولت، مشمولان این قانون باید از طریق دفاتر پیشخوان دولت ثبت نام کنند.

کد مطلب 1404766

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