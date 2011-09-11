مسئولان جشنواره "پایتخت پنجره ها" در خوزستان منصوب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در حکم مجید صادپاپی آمده است: "با توجه به تجربه ارزشمندتان و نظر به حسن توجه و تعهد جنابعالی به موجب این حکم شما را به عنوان دبیر تولیدات و رونمایی آثار سومین جشنواره پایتخت پنجرهای منصوب می نمایم، حسن دقت و اهتمام جدی و کامل در تولید و عرضه آثار ارزشمند هنرمندان با مضامین دفاع مقدس از رسالت های مهم تو حیاتی حوزه هنری بوده، لذا انتظار می رود ضمن رعایت کامل رسالت حوزه هنری در انتشار آثار و وصول به نتیجه نهایی و مطلوب در پیشبرد اهداف متعالی این نهاد ارزشمند کوشا باشید".

همچنین در حکم دیگری مریم دلباری به سمت دبیر اجرایی سومین جشنواره پایتخت پنجره های منصوب شد. در این حکم آمده است: "نظر به حسن سابقه و درایت و تدبیر سرکار عالی و از آنجا که با تجارب ارزنده درعرصه فرهنگ و هنر استان خوزستان فعال می باشید به موجب این حکم شما را به سمت دبیر اجرایی سومین جشنواره پایتخت پنجره های منصوب می کنم".

"امید است با پشتکار و همت که از شما مورد انتظار است، همواره موفقیت و سرافرازی تحصیل گردد؛ از آنجا که طرح تکمیلی این جشنواره مهم در قالب تولیدات و رونمایی در اهواز در حال پیگیری است انتظار می رود با تعامل و هماهنگی کامل با معاونت فرهنگی و هنری و دبیر تولیدات و رونمایی آثار جشنواره علاوه بر مدیریت کامل برنامه های سال 90 در آبادان و خرمشهر در ثمر بخشی بیش از پیش اهداف جشنواره وصول به نتیجه عالی و ارزشمند موجبات شکوفایی طرح فراهم آید".



سومین جشنواره هنری مقاومت «پایتخت پنجره ها» به مناست شکست حصر آبادان از 31 شهریور الی پنج مهر در شهر آبادان و رونمایی از آثار و تولیدات در شهر اهواز برگزار خواهد شد.