ایجاد اشتغال مهمترین برنامه بهزیستی/ تاکید بر شفاف سازی وظایف

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر همایون هاشمی در مورد برنامه پیش روی سازمان بهزیستی برای مددجویان و افراد تحت پوشش گفت: سازمان بهزیستی یک سازمان خدمت رسانی است و باید با تمام توان به حمایت از مددجویان بشتابیم . توانمند سازی این عزیزان و ایجاد اشتغال و به ویژه تامین مسکن شان از دغدغه های اصلی سازمان خواهد بود.

وی تاکید کرد: با نگاه به آینده در حوزه های پیشگیری از آسیب های اجتماعی و فرهنگی باید روح جدیدی در سازمان دمیده شود .در گذشته تلاشهایی در این زمینه صورت گرفته است و باید در تداوم آن بیش از پیش تلاش کنیم .در این حوزه نیاز جدی به مشارکت و همراهی مراکز علمی و فرهنگی و اصحاب فرهنگ و اندیشه داریم و ما از همه نخبگان و طرح های موثرشان استقبال می کنیم .

رئیس سازمان بهزیستی گفت: بحمدالله ظرفیت های خوبی در سازمان داریم .از بعد نیروی انسانی نیروهای جوان و به ویژه بانوان توانمند و با انگیزه که باید تلاش کنیم از این ظرفیت ها به خوبی استفاده کنیم . همکاران بنده در سازمان بهزیستی کشور چه در حوزه مرکزی و چه در استان ها و شهرستان های اقصی نقاط کشور از شریف ترین و نجیب ترین و پرتلاش ترین کارکنان هستند.همکاری و همراهی آنان در برنامه های سازمان ضرورت اجتناب ناپذیری است .بنده به عنوان یک خدمتگزار ضمن قدردانی از تلاش های ایشان همه را دعوت به همکاری بیشتر می نمایم .

هاشمی افزود: نگاه ما در حوزه آسیب های اجتماعی بنا بر پیشگیری است. باید در این حوزه سرمایه گذاری بیشتری بکنیم تا هزینه هایمان کمتر شود مددجویان عزیز ولی نعمت ما هستند و معتقدم باید خود این عزیزان را در همه بخش های سازمان درگیرکرده و مشارکت دهیم .

وی در مورد موازی سازمان های خدمات رسان در حوزه آسیب های اجتماعی نیز گفت: بهزیستی تعاملات و مشارکات زیادی با سایر نهادها و سازمان های مرتبط دارد .اعتقاد دارم باید این تعاملات و همکاری ها بهتر و بیشتر شود ، البته به شفاف سازی وظایف تاکید دارم .نباید در این ناهماهنگی ها مردم آسیب ببینند. شاید هم در این حوزه نیاز به بازنگری وظایف باشد که باید مراجع مرتبط حمایت و عنایت بیشتری داشته باشند.

رئیس سازمان بهزیستی در مورد فعالیت تشکل های غیر دولتی و سازمان های مردم نهاد افزود: مشارکت های مردمی کمک زیادی به سازمان می کند .سمن ها ( سازمان های مردم نهاد ) نقش مهمی را می توانند در حوزه های فرهنگی ، پیشگیری از آسیب های اجتماعی ، توانبخشی و درمان ایفا نمایند.بر اهمیت این مسئله اعتقاد دارم و بر این مشارکت اصرار دارم .

وی در نقش رسانه ها نیز گفت: رسانه ها نقش مهمی دارند و خیلی خوب می توانند ما را در انجام وظایفمان یاری نمایند.سازمان بهزیستی یک سازمان مردمی است که ارتباط مستقیم با مردم دارد .رسانه های در یک تعامل دو طرفه می توانند بسیار نقش آفرین و موثر باشند.بخش روابط عمومی ما در این عرصه پیش قدم باشد و زمینه این ارتباط و تعامل را فراهم نماید و بنده اینجا دست یاری به سوی شما دراز می نمایم.

هاشمی در پایان اظهار داشت: این مسئولیت یک فرصت خدمتگزاری است .نباید فرصت ها را از دست دهیم .در همه بخش هایی که عرض کردم ، برنامه مشخصی داریم که انشالله در فرصت های مناسب آن ها را ارائه دهیم .بحمدلله وزیر محترم رفاه نگاه ویژه ای به این سازمان دارند و ما به حمایت و پشتیبانی ایشان نیاز جدی داریم .