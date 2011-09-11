421 واحد آموزشی پذیرای دانش آموزان شمیرانات خواهد بود

محمد رضا رسولی در گفتگو با خبرنگار مهر، برای بازگشایی مدارس از آمادگی کامل اداره و کلیه واحدهای آموزشی و پرورشی منطقه یک تهران خبر داد.

وی ادامه داد: توزیع کتابهای درسی دانش آموزان دوره های راهنمایی تحصیلی و متوسطه از 15 شهریورماه جاری همزمان با سراسر کشور در شمیرانات آغاز شده است.

این مسئول گفت: توزیع کتابهای درسی دوره های یاد شده تا اول مهرماه ادامه خواهد داشت و کتابهای دانش آموزان دوره ابتدایی نیز همزمان با بازگشایی مدارس در مدرسه در اختیار دانش آموزان این دوره قرار خواهد گرفت.

وی اظهار داشت: قیمت کتابهای درسی همان قیمت روی جلد است و فروش اجباری نوشت افزار به همراه کتابهای درسی ممنوع است و با متخلفین برخورد می شود.

رسولی اضافه کرد: امسال جشن شکوفه ها در روز 30 شهریورماه جاری برگزار خواهد شد و شروع سال تحصیلی 91-90 نیز یکشنبه سوم مهرماه خواهد بود.