انبار ضایعات در اتوبان کرج طعمه حریق شد/ 4 نفر مجروح شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ساعتی پیش انبار ضایعات شرکت مهرکام پارس در آتش سوخت.
در این حادثه تا این لحظه سه نفر از کارکنان شرکت و یک نفر از آتش نشانان دچار سوختگی شدند که به بیمارستام اعزام شدند.
برآوردی از میزان خسارات مادی این آتش سوزی گزارش نشده است
آتش نشانان با اعلام سامانه 125 برای مهار آتش سوزی به کارخانه مهرکام پارس اعزام شدند.
از ایستگاههای قلعه حس خان کرج نیز نیروی کمکی به این شرکت اعزام شدند.
این شرکت در کیلومتر 11 جاده مخصوص کرج تهران واقع است.
آتش سوزی فوق سنگین بوده و از چندین ایستگاه نیروی کمکی اعزام شده است.
اطفای حریق همچنان ادامه دارد.
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