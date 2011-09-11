هنرمندان موسیقی شیروان در نمایشگاه فرهنگی اکو هنرنمایی می کنند

محمد محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هنرمندان موسیقی مقامی شهرستان شیروان با هنرنمایی خود این هنر بومی و محلی ایران را به مهمانان نمایشگاه صنایع دستی کشورهای عضو اکو عرضه و معرفی خواهند کرد.

وی همچنین اعلام کرد: صبح امروز سفرای کشورهای عضو اکو به همراه رایزن فرهنگی کشور تاجیکستان و یکی از اعضای سفارت عراق در ایران برای شرکت در افتتاحیه نخستین نمایشگاه بین المللی صنایع دستی کشورهای عضو اکو در خراسان شمالی به استان وارد شدند که در همین راستا نیز برای استراحت به شهرستان شیروان آمده اند.

وی همچنین با ابراز بی اطلاعی از برنامه شاخص اقتصادی در شیروان تصریح کرد: تمامی برنامه شهرستانها در دست استانداری استان است و برای توسعه اقتصادی شهرستان ها به فرمانداری های خراسان شمالی هیچ برنامه ای ابلاغ نشده است.