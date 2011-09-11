یک خوابگاه دانشگاه ارومیه با حضور معاونان وزیر علوم افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این خوابگاه دخترانه همزمان با گردهمایی معاونان فرهنگی و دانشجویی دانشگاههای سراسر کشور که در دانشگاه ارومیه در حال برگزاری است و با حضور محمود ملاباشی - معاون دانشجویی و غلامرضا خواجه سروی - معاون فرهنگی اجتماعی این وزارتخانه افتتاح شد.

در این مراسم، ملاباشی از مسئولان دانشگاه ارومیه و مدیر طرحهای عمرانی این دانشگاه به دلیل مدیریت مناسب هزینه ساخت این خوابگاه و کیفیت برتر آن قدردانی کرد.

حسن صدقی - رئیس دانشگاه ارومیه با اشاره به تجمیع دانشکده های این دانشگاه در پردیس نازلو، گفت: به دلیل فاصله 15 کیلومتری دانشگاه ارومیه با مرکز شهر، در طول سال هزینه بسیار بالایی را جهت حمل و نقل دانشجویان متحمل می شدیم که برای رفع این مشکل اقدام به تجمیع دانشکده ها و خوابگاهها در این پردیس کردیم تا این مشکل مرتفع شود.

این خوابگاه، در زمینی به مساحت 6 هزار متر مربع و با ظرفیت 400 نفر و اعتباری نزدیک به 3 میلیارد تومان ساخته شده است.