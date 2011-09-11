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۲۰ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۲۱

یک خوابگاه دانشگاه ارومیه با حضور معاونان وزیر علوم افتتاح شد

یک خوابگاه دانشگاه ارومیه با حضور معاونان وزیر علوم افتتاح شد

خوابگاه دانشجویی طوبی دانشگاه ارومیه با حضور معاونان وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پردیس نازلوی این دانشگاه افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این خوابگاه دخترانه همزمان با گردهمایی معاونان فرهنگی و دانشجویی دانشگاههای سراسر کشور که در دانشگاه ارومیه در حال برگزاری است و با حضور محمود ملاباشی - معاون دانشجویی و غلامرضا خواجه سروی - معاون فرهنگی اجتماعی این وزارتخانه افتتاح شد.
 
در این مراسم، ملاباشی از مسئولان دانشگاه ارومیه و مدیر طرحهای عمرانی این دانشگاه به دلیل مدیریت مناسب هزینه ساخت این خوابگاه و کیفیت برتر آن قدردانی کرد.
 
حسن صدقی - رئیس دانشگاه ارومیه با اشاره به تجمیع دانشکده های این دانشگاه در پردیس نازلو، گفت: به دلیل فاصله 15 کیلومتری دانشگاه ارومیه با مرکز شهر، در طول سال هزینه بسیار بالایی را جهت حمل و نقل دانشجویان متحمل می شدیم که برای رفع این مشکل اقدام به تجمیع دانشکده ها و خوابگاهها در این پردیس کردیم تا این مشکل مرتفع شود.
 
این خوابگاه، در زمینی به مساحت 6 هزار متر مربع و با ظرفیت 400 نفر و اعتباری نزدیک به 3 میلیارد تومان ساخته شده است.
کد مطلب 1404802

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