بهره برداری از بزرگترین حوضچه خشک تعمیر کشتیهای سنگین

به گزارش خبرنگار مهر، مجید هدایت ظهر یکشنبه در مراسم به آب اندازی سومین کشتی اقیانوس پیمای ایرانی عنوان کرد: امسال بزرگترین حوضچه خشک کشور به بهره برداری می رسد و قادر به تعمیر کشتی های 300 هزار تنی داخلی و خارجی در کشور خواهیم بود.

وی حمایت های دولت نهم و دهم را ستودنی دانست و اضافه کرد: در دولت نهم و دهم شاهد حمایت رئیس جمهور از صنایع دریایی در کشور بوده ایم.

هدایت ساخت سازه های دریایی و کشتی های اقیانوس پیما را از افتخارات صنعت دریایی در کشور عنوان کرد و افزود: دولت می تواند در سوق دادن سفارشهای ساخت سازه های دریایی و کشتی، صنایع دریایی را در کشور تقویت و حمایت کند و امیدواریم در ماه های باقیمانده سال شاهد نگاه های جدی تری از سوی دولت باشیم.

به گفته وی، در حال حاضر ایران تنها کشور سازنده کشتی در خاورمیانه محسوب می شود و با تکیه بر دانش متخصصان ایرانی می توان دستاوردهای زیادی در حوزه صنایع دریایی حاصل کرد.



رئیس هیئت عامل ایدرو با بیان اینکه ایران در منطقه استراتژیک قرار دارد و بندرعباس قلب این منطقه است، اظهارداشت: رهنمودهای مقام معظم رهبری موجب دلگرمی و تلاش مضاعف صنعتگران را در سال جهاد اقتصادی فراهم کرده و اینک تمام صنعتگران و فعالان این عرصه با تلاش جهادگرانه خود کشور را در مسیر رشد و توسعه هر چه بیشتر حرکت می دهند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به افتخارآفرینی صنعتگران ایرانی در حوزه های مختلف صنعت عنوان کرد: امروز روز افتخار و اقتدار کشور ما در عرصه صنعت است و با تلاش صنعتگران ایرانی کشور ما به نقطه ای رسیده است که می تواند در عرصه صنایع نوین، صنایع مادر و صنایع دریایی نیاز خود را برطرف کند.

وی همچنین به بهره برداری از بزرگترین حوضچه خشک کشور تا پایان سال اشاره کرد و افزود: با بهره برداری از دو حوضچه خشک کشور می توانیم کشتی های داخلی و خارجی را که از خلیج فارس تردد می کنند تعمیر و نگهداری کنیم.

هدایت با بیان اینکه باید به امکاناتی که در صنایع دریایی و کشتی‌سازی کشور به وجود آمده، توجه بیشتری صورت گیرد، گفت: مهم‌ترین حمایت سفارش ساخت شناورها به بخش دریایی و کشتی‌سازی داخلی است. در سال ۸۹ بزرگ‌ترین سفارش دریایی به مبلغ600 میلیون دلار در حوزه پلتفرم سازه‌های دریایی را به ایزوایکو واگذار کردیم و این شرکت تا به امروز آزمون ساخت خود را با موفقیت پشت‌سر گذاشته است.