شیوه نامه ارتقای اعضای هیئت علمی ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرایی کردن مفاد ماده اول بخش سوم آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی موسسه های آموزشی و پژوهشی مصوب جلسه مورخ 14 /10/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی، پیوستهای این آیین نامه شامل شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی و مقررات مربوط به تشکیل، اختیارات و وظایف هیئت ممیزه برای اجرا از تاریخ 1/6/1390 از سوی محمد مهدی نژاد نوری ابلاغ شد.



