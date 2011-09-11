700 پرونده تخلف صنفی در تعزیرات حکومتی مازندران بررسی شد

مهدی عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای سیاستهای سازمان تعزیرات حکومتی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان، گشت مشترک با حضور تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه های اجرایی استان در مازندران اجرایی شد.

وی افزود: با توجه به اینکه صلاحیت ذاتی تعزیرات حکومتی، رسیدگی فوری به پرونده ها بوده ولی در جهت حمایت از حقوق مصرف کنندگان دربرگزاری گشت مشترک با دستگاههای اجرایی حضور فعال و مستمر دارد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران تصریح کرد: از ابتدای امسال تا کنون 900 مورد گشت مشترک با حضور اتحادیه ها، ادارات، سازمان های دولتی با حضور تعزیرات حکومتی مازندران اجرا شده است.

عباسی با بیان اینکه بیشترین تخلفات کشف شده این گشت ها مربوط به احتکار، کم فروشی و گرانفروشی بود اظهار داشت: این گشت های مشترک از بخش ای مختلف تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی انجام گرفته است.

وی افزود: از این تعداد بازرسی مشترک صورت گرفته 700 مورد تخلف کشف شده که در قالب 636 فقره پرونده در زمینه تخلفات احتکار، گرانفروشی، کم فروشی، تقلب، عرضه خارج از شبکه و سایر تخلفات برای رسیدگی و صدور رای به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: در طرح تابستانه امسال، پنج هزار و 976 فقره پرونده وارده که از این تعداد پنج هزار و 526 فقره مختومه و متخلفان به مبلغ هشت میلیارد و 687 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

وی در خصوص پرونده های بهداشتی ارجاع شده به شعب گفت: از ابتدای امسال، 783 فقره پرونده وارده که از این تعداد 699 فقره مختومه و متخلفان بهداشتی به مبلغ 325 میلیون و 677 هزار ریال جزای نقدی محکوم شدند.